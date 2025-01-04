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Real son nefeste kazandı! Valencia Real Madrid 1-2 MAÇ SONUCU

La Liga'da liderlik mücadelesi veren Real Madrid, sel felaketi nedeniyle ertelenen maçta Valencia ile karşılaştı. Mestella'daki mücadelede Hugo Duro'nun perdeyi açtığı vuruş sonrası 1-0 yenik duruma düşen Real, Kylian Mbappe'nin attığı golle beraberliği yakalarken son sözü Jude Bellingham söyledii Maç 2-1 sona erdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 01:04 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 01:04
Real son nefeste kazandı! Valencia Real Madrid 1-2 MAÇ SONUCU

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    İspanya 1. futbol ligi La Liga'da şampiyonluk için yarışan Real Madrid, kritik eşiği daha atladı. Eflatun beyazlılar, sel felaketi nedeniyle ertelenen mücadelede Valencia'ya konuk oldu.

    Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

    Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Junior (REUTERS)Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Junior (REUTERS)

    Maçın 27. dakikasında Hugo Duro ile öne geçen Valencia, ilk yarıyı da 1-0 ile kapattı. Ancak Real, Jude Bellingham'ın asisti ve Kylian Mbappe'nin golüyle beraberliği yakaladı. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan İngiliz futbolcu skoru takımı lehine çevirmeyi başardı.

    Zorlu randevu 1-2 sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid şampiyonluk yolunda önemli bir rakibini daha sorunsuz şekilde geçti.

    Arda Güler'in süre almadığı İspanyol devi, puanını 43'e yükseltirken ikinci yarıya Las Palmas mücadelesiyle başlayacak.