Real son nefeste kazandı! Valencia Real Madrid 1-2 MAÇ SONUCU

İspanya 1. futbol ligi La Liga 'da şampiyonluk için yarışan Real Madrid , kritik eşiği daha atladı. Eflatun beyazlılar, sel felaketi nedeniyle ertelenen mücadelede Valencia 'ya konuk oldu.

Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Junior (REUTERS)

Maçın 27. dakikasında Hugo Duro ile öne geçen Valencia, ilk yarıyı da 1-0 ile kapattı. Ancak Real, Jude Bellingham'ın asisti ve Kylian Mbappe'nin golüyle beraberliği yakaladı. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan İngiliz futbolcu skoru takımı lehine çevirmeyi başardı.

Zorlu randevu 1-2 sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid şampiyonluk yolunda önemli bir rakibini daha sorunsuz şekilde geçti.

Arda Güler'in süre almadığı İspanyol devi, puanını 43'e yükseltirken ikinci yarıya Las Palmas mücadelesiyle başlayacak.