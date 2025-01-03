Samsunspor - Trabzonspor maçının kadroları belli oldu! 4 yıldız yok

Ligin ikinci yarısında çıkış yakalamak ve buna Samsunspo maçı ile başlamak isteyen Trabzonspor , zorlu randevunun kadrosunu açıkladı. Kafilede kadro dışı bırakıldıkları için uzun süedir takımda yer almayan 3 ismin haricinde Savic ve Okay da bulunmadı.

Samsunspor bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor (AA)

4 KADRO DIŞI

Samsunspor'da ise kadronun en önemli oyuncularından dördü maç listesine dahil edilmedi. Kırmızı beyazlı ekip Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait'in maç kadrosuna alınmadıklarını duyurdu..

Yapılan açıklamada;

"Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır.

Bu oyuncularımız, hafta içinde takımdan ayrı olarak yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından, pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir.

Belirtmek isteriz ki, herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamış ve olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.