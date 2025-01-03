Alanya’dan kritik galibiyet! Alanyaspor 2-0 Konyaspor MAÇ SONUCU

İlk yarıda aldığı sonuçlarla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Alanyaspor , Trendyol Süper Lig 'in 18. haftasında Konyaspor 'u konuk etti. Turncu yeşilli ekip sahadan 2-0'lık galibiyet alıp haftayı 3 puanla tamamladı.

Yusuf Özdemir (AA)

Mücadelede ilk gol Gaius Makouta'dan geldi. Yıldız futbolcu 9. dakikada ağları havalandırdı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

2. devrede ise dakikalar 54'ü gösterdiğinde Sergio Cordova bu kez fileleri sarsarak farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşma 2-0 bitti.

Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Alanyaspor gelecek hafta Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. 20'de kaln Konyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.