Alanya’dan kritik galibiyet! Alanyaspor 2-0 Konyaspor MAÇ SONUCU

İlk yarıda aldığı sonuçlarla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Turncu yeşilli ekip sahadan 2-0'lık galibiyet alıp haftayı 3 puanla tamamladı.
İlk yarıda aldığı sonuçlarla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Turncu yeşilli ekip sahadan 2-0'lık galibiyet alıp haftayı 3 puanla tamamladı.
Mücadelede ilk gol Gaius Makouta'dan geldi. Yıldız futbolcu 9. dakikada ağları havalandırdı. İlk yarı 1-0 sona erdi.
2. devrede ise dakikalar 54'ü gösterdiğinde Sergio Cordova bu kez fileleri sarsarak farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma 2-0 bitti.
Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Alanyaspor gelecek hafta Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. 20'de kaln Konyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.