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Alanya'dan kritik galibiyet! Alanyaspor 2-0 Konyaspor MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'İn 18. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 2025'in ilk maçında 3 puanı hanesine yazdıran Akdeniz temsilcisi, küme düşme hattından bir nebze de olsa uzaklaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 21:58 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 21:58
Alanya’dan kritik galibiyet! Alanyaspor 2-0 Konyaspor MAÇ SONUCU

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    İlk yarıda aldığı sonuçlarla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Turncu yeşilli ekip sahadan 2-0'lık galibiyet alıp haftayı 3 puanla tamamladı.

    Yusuf Özdemir (AA)Yusuf Özdemir (AA)

    Mücadelede ilk gol Gaius Makouta'dan geldi. Yıldız futbolcu 9. dakikada ağları havalandırdı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

    2. devrede ise dakikalar 54'ü gösterdiğinde Sergio Cordova bu kez fileleri sarsarak farkı ikiye çıkardı.

    Karşılaşma 2-0 bitti.

    Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Alanyaspor gelecek hafta Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. 20'de kaln Konyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.