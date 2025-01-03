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Rey Manaj 1.5 yıl daha Sivasspor'da

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor forması terleten Rey Manaj, kulübüyle olan kontratını 1.5 yıl uzattı. Trabzonspor'un listesindeki golcü futbolcu, kırmızı beyazlı forma ile futbol hayatına devam edecek.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 22:59 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 22:59
Rey Manaj 1.5 yıl daha Sivasspor’da

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    Geçen sezon geldiği Sivasspor'da attığı gollerle adından söz ettiren Rey Manaj, kulübünde kalmaya karar verdi. Trabzonspor'un yakından ilgilendiği yıldız futbolcu, sözleşmesini 1.5 yıl uzattı.

    Rey Manaj (AA)Rey Manaj (AA)

    RESMEN AÇIKLANDI

    Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kadromuza kattığımız ve kısa sürede takımımızın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcumuz Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardık.

    Başkanımız Bahattin Eken, Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç" maddesi kaldırılarak, oyuncumuzla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağlanmıştır." denildi

    Sivasspor Başkanı Bahattin Eken ise yeni sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj'ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim."