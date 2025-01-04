GS maçı ne zaman? Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray - Göztepe maç kadrosu

Futbolseverler Galatasaray - Göztepe maç kadrosu ve maç saatini araştırmaya başladı. Heyecanlı karşılaşmaya dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte göztepe galatasaray maç saati, kadrosu ve GS canlı maç izleme ekranı...
Futbolseverler Galatasaray - Göztepe maç kadrosu ve maç saatini araştırmaya başladı. Heyecanlı karşılaşmaya dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte göztepe galatasaray maç saati, kadrosu ve GS canlı maç izleme ekranı...
Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta?
Galatasaray - Göztepe maçı 19.00'da başlayacak. Müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak.
GS maçı nerede oynanacak?
Müsabaka Rams Park'ta oynanacak.
MAÇ KADROSU NASIL?
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray'ın Göztepe maçındaki muhtemel ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11 şu şekilde:Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.
GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Göztepe'nin Galatasaray deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i netlik kazandı. Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibinin muhtemel ilk 11'inde şu isimler yer aldı:Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Victor Hugo, Tijanic, Romulo.
Göztepe Galatasaray maçı şifresiz nereden izlenir?
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.