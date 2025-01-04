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GS maçı ne zaman? Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray - Göztepe maç kadrosu

Futbolseverler tarafından Galatasaray - Göztepe maç kadrosu ve maç saati merak ediliyor. Heyecanlı karşılaşmaya dair merak edilenleri derledik. İşte göztepe galatasaray maç saati, kadrosu ve izleme ekranı...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 17:56 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 17:57
GS maçı ne zaman? Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray - Göztepe maç kadrosu

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    Futbolseverler Galatasaray - Göztepe maç kadrosu ve maç saatini araştırmaya başladı. Heyecanlı karşılaşmaya dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte göztepe galatasaray maç saati, kadrosu ve GS canlı maç izleme ekranı...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta?

    Galatasaray - Göztepe maçı 19.00'da başlayacak. Müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    GS maçı nerede oynanacak?

    Müsabaka Rams Park'ta oynanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MAÇ KADROSU NASIL?

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

    Galatasaray'ın Göztepe maçındaki muhtemel ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11 şu şekilde:Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Göztepe'nin Galatasaray deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i netlik kazandı. Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibinin muhtemel ilk 11'inde şu isimler yer aldı:Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Victor Hugo, Tijanic, Romulo.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Göztepe Galatasaray maçı şifresiz nereden izlenir?

    Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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