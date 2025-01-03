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Miguel Crespo: "Fenerbahçe şampiyon olsun"

Başakşehir'de forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin neden uzun süredir şampiyon olamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Crespo, "Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 15:49
Miguel Crespo: Fenerbahçe şampiyon olsun

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    Başakşehir'de forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo Ekol TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçe'den ayrılış sürecine değinen Crespo, "Futbolun doğasında bu var. Yeni bir hoca geldi ve Fenerbahçe başka oyuncular tercih etti. Ben de Başakşehir'e geldim. Fenerbahçe'ye attığım ancak sayılmayan golde abartılı bir sevinç yapmadım, golü eşime adamak istedim sadece." dedi.

    Miguel Crespo. (AA)Miguel Crespo. (AA)

    "FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

    Fenerbahçe'nin neden uzun süredir şampiyon olamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Crespo, "Açıkçası ben de bilmiyorum. Ben oradayken çok iyi kadrolar, çok iyi çalışan kadrolar vardı ama sezon sonunda hep Galatasaray şampiyon oluyordu. Fenerbahçe'de her zaman küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdık. Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun." ifadelerini kullandı.

    Son olarak geçmişten kendisiyle Atletico Madrid'in ilgilendiği yönündeki iddialara yanıt veren Crespo, "Doğru, Atletico benimle ilgileniyordu ama o zaman Fenerbahçe'de olmaktan çok keyif alıyordum. Neden gitmediğimi ben de bilmiyorum." sözlerini sarf etti.

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