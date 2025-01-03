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Cengiz Ünder'e maaş engeli

Cengiz Ünder'in temsilcisinin Suudi Arabistan kulüpleriyle temas halinde olduğu belirtildi. Maaş sorununun aşılması halinde Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 13:50
Cengiz Ünder’e maaş engeli

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    Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun şans vermediği Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.

    Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'den yıllık net 3.7 milyon euro kazanan Cengiz Ünder'in maaşı, oyuncunun Avrupa'ya transferini zorlaştırıyor.

    Deneyimli futbolcuya Avrupa'dan talipler olsa da takımlar bu maaşı ödemeye yanaşmıyor. Cengiz Ünder'in menajeri ise takım arayışlarını sürdürüyor.

    Haber detayında Cengiz Ünder'in temsilcisinin Suudi Arabistan kulüpleriyle temas halinde olduğu belirtildi. Maaş sorununun aşılması halinde Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

    Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder'i 15 milyon euro karşılığında Marsilya'da transfer etmişti.

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