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Galatasaray'da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılarda hedef sahadan galip ayrılarak maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını 11'e çıkartmak. Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maç öncesi yaşanan gelişmeler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:22
Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

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    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.

    Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    TEK EKSİK ICARDI

    Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    3 İSİM SINIRDA

    Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

    Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    OSIMHEN DURDURULAMIYOR

    Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol attı.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    YUNUS AKGÜN'ÜN 10 GOLÜ VAR

    Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.

    UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    Son olarak ligin 17. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    BU SEZON SADECE SAHASINDA PUAN KAYBETTİ

    Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı. Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    OKAN BURUK KARARINI VERDİ!

    Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk zorlu mücadele öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

    Galatasaray'ın Göztepe karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

    Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen.

    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi

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