SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Alanyaspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Alanya Konya maçı final skoru ne oldu?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor, GAİN Park'ta karşı karşıya geldi. İşte maç sonu skoru ve karşılaşmaya dair önemli detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 22:50 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 22:50
Alanyaspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Alanya Konya maçı final skoru ne oldu?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Alanyaspor ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahaya çıktı. Akdeniz ekibi rakibini Makouta ve Cordova'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Maç skoru 2-1

    Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor, GAİN Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Alanyaspor ekibi oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Golleri kim kaydetti?

    Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova attı. Konyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Kramer tarafından geldi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    PUAN DURUMU NE?

    Alanyaspor bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken, bu sezon 7. yenilgisini alan Konyaspor 20 puanda stabil kaldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MAÇ TAKVİMİ NASIL?

    Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi misafir edecek.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri’nde önemli açıklamalar: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu
    Kandil sabotaja devam ediyor: PKK elebaşı Sabri Ok Öcalan-DEM görüşmesi üzerinden pazarlık peşinde!
    Başkan Erdoğan 2024 ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet rekoru kırdık
    2025’e kötü başlangıç! Beşiktaş Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
    Almanya’daki havalimanlarında teknik kaos: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu
    Sanat dünyası yasta: Ferdi Tayfur’un vefatı Orhan Gencebay’ı hüzne boğdu
    Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga: 18 şüpheli için ceza istendi
    EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!
    DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti | Cenaze programı belli oldu: Namaz Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak
    Memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis, imam, avukat... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar!
    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!
    Narin Güran cinayetinde beklenmedik gelişme! Nevzat Bahtiyar için şoke eden talep! Devran için harekete geçildi
    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı