Alanyaspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Alanya Konya maçı final skoru ne oldu?

Alanyaspor ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahaya çıktı. Akdeniz ekibi rakibini Makouta ve Cordova'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahaya çıktı. Akdeniz ekibi rakibini Makouta ve Cordova'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Maç skoru 2-1
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor, GAİN Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Alanyaspor ekibi oldu.
Golleri kim kaydetti?
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova attı. Konyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Kramer tarafından geldi.
PUAN DURUMU NE?
Alanyaspor bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken, bu sezon 7. yenilgisini alan Konyaspor 20 puanda stabil kaldı.
MAÇ TAKVİMİ NASIL?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi misafir edecek.