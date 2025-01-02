Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

9 milyon Euro ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert için Everton devreye girdi. Premier Lig temsilcisinin başlayacak olan transfer döneminde Cimbom'un kapısını çalması bekleniyor.

Savunmadaki vatandaşı Victor Nelsson gibi geleceğe yönelik bir hamle olarak transfer edilen Elias Jelert'in beklenen patlamayı yapamaması ve formasını kaptırması nedeniyle satışa makul gözle bakılıyor.

BONUSU ÖDEMEYECEK

Danimarkalı futbolcunun transferi sürecinde belirlenen 2 milyon Euro bonusun henüz devreye girmediği biliniyor. Genç futbolcu forma şansı bakımından bu şartları pek karşılamış gibi gözükmüyor. Şampiyonluk üzerinden ise henüz oyuncunun kazandığı bir durum olmadığı için de devreye girebilecek madde olmadığı tahmin ediliyor.

9 milyon Euro'ya alınan futbolcu için bu bedelin üzerindeki her satış kar yazacak.