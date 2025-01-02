Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

Trendyol Süper Lig'İn ilk yarısını en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı göğsüne takmak istiyor. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları da transferin gözdesi haline geldi. O isimlerden birine İngiltere'den talip çıktı.
İLK HEDEF GÖNDERİLECEKLER
İkinci devrenin ilk anından itibaren yoluna tüm hızıyla devam etmek ve 3 kulvarda da adını zirveye yazdırmak isteyen teknik heyet ve yönetim, en doğru hamleleri yapmak amacında.
Öncelik ayrılacak isimlerin belirlenmesinde. Yabancı kontenjanı konusunda zor durumda kalınmak istenmiyor.
JELERT SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında en dikkat çekici futbolculardan biri Elias Jelert'ti. Sacha Boey'in ardından alınan Serge Aurier'in gösterdiği kötü performan sonrasında Fransız yıldızın muadili olarak kadroya katılan Danimarkalı bek, şu ana kadar beklentileri fazla karşılayamadı.
Ancak kendisine talip çıktı.