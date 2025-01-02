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Galatasaray'a piyango! Premier Lig'den talibi çıktı

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın transfer gündemi bir hayli hareketli. Sarı kırmızılı ekibin yıldızlarından birine talip çıktı. Eğer anlaşma sağlanırsa Aslan önemli bir bonservis bedelini kasasına koyacak ve süreci zararsız kapatacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:09
Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

İÇİNDEKİLER

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    Trendyol Süper Lig'İn ilk yarısını en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı göğsüne takmak istiyor. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları da transferin gözdesi haline geldi. O isimlerden birine İngiltere'den talip çıktı.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    İLK HEDEF GÖNDERİLECEKLER

    İkinci devrenin ilk anından itibaren yoluna tüm hızıyla devam etmek ve 3 kulvarda da adını zirveye yazdırmak isteyen teknik heyet ve yönetim, en doğru hamleleri yapmak amacında.

    Öncelik ayrılacak isimlerin belirlenmesinde. Yabancı kontenjanı konusunda zor durumda kalınmak istenmiyor.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    JELERT SÜRPRİZİ

    Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında en dikkat çekici futbolculardan biri Elias Jelert'ti. Sacha Boey'in ardından alınan Serge Aurier'in gösterdiği kötü performan sonrasında Fransız yıldızın muadili olarak kadroya katılan Danimarkalı bek, şu ana kadar beklentileri fazla karşılayamadı.

    Ancak kendisine talip çıktı.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    İNGİLİZLER İSTİYOR

    9 milyon Euro ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert için Everton devreye girdi. Premier Lig temsilcisinin başlayacak olan transfer döneminde Cimbom'un kapısını çalması bekleniyor.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    GALATASARAY SICAK BAKIYOR

    Savunmadaki vatandaşı Victor Nelsson gibi geleceğe yönelik bir hamle olarak transfer edilen Elias Jelert'in beklenen patlamayı yapamaması ve formasını kaptırması nedeniyle satışa makul gözle bakılıyor.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    BONUSU ÖDEMEYECEK

    Danimarkalı futbolcunun transferi sürecinde belirlenen 2 milyon Euro bonusun henüz devreye girmediği biliniyor. Genç futbolcu forma şansı bakımından bu şartları pek karşılamış gibi gözükmüyor. Şampiyonluk üzerinden ise henüz oyuncunun kazandığı bir durum olmadığı için de devreye girebilecek madde olmadığı tahmin ediliyor.

    9 milyon Euro'ya alınan futbolcu için bu bedelin üzerindeki her satış kar yazacak.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    HEDEFİ PREMIER LİG

    Genç yıldızın hedefinde Premier Lig'de oynamak olduğu ve Everton'ın ilgisi karşısında Ada'ya gitmeyi kabul edebileceği öğrenildi.

    Jelert'in satışından gelecek para ile de bu bölgeye hamle yapılacak.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    13 ASİSTİ VAR

    Jelert, Galatasaray formasıyla 21 maçta 606 dakika süre alırken 1 kez ağları havalandırdı. Kariyerinde 159 maçta forma giyen Elias Jelert, 4 gol atarken 13 de asist yaptı.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    TEK GOLÜ MALMÖ'YE

    Cimbom'un yüksek bir bonservisle kadrosuna kattığı Elias Jelert, Galatasaray kariyerindeki tek golü Malmö deplasmanında attı. Ancak takımının sahadan beraberlikle ayrılmasına engel olamadı.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    2029'A KADAR KONTRATI VAR

    Yaz aylarında Galatasaray'a imza atan Elias Jelert'in 5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklanmıştı. Yarım sezonu geride kalan Jelert'in 4.5 yıl daha kontratı bulunuyor.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

    KÜME DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

    Bu sezon Premier Lig'de 18 maça çıkan Everton 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 17 puan toplayabildi. Şu an 16. sırada ve küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

    Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı

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