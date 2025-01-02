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Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperinin peşine düştü

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho’nun transferi için onay verdiği savunma oyuncusu için kısa süre içerisinde İngiliz ekibine teklifte bulunacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United’ın İsveçli stoperinin peşine düştü

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf ile ilgilendiği öğrenildi. Yönetimin, Jose Morinho'nun da transferine onay verdiği 30 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde İngiliz ekibiyle temasa geçip resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

    Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperinin peşine düştü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperinin peşine düştü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli futbolcunun az süre almasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

    Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperinin peşine düştü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperinin peşine düştü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Bu sezon 9 maçta 339 dakika sahada kalabilen Lindelöf skor katkısında bulunamazken 1 sarı kart gördü. 1,87'lik boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Lindelöf yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor.

    Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperinin peşine düştü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperinin peşine düştü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İsveç Milli Takımı formasıyla da 70 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 3 gol kaydetti. Yıldız isme güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.

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