İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf ile ilgilendiği öğrenildi. Yönetimin, Jose Morinho'nun da transferine onay verdiği 30 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde İngiliz ekibiyle temasa geçip resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperinin peşine düştü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli futbolcunun az süre almasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.