Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yakalayabilmek ve geçebilmek için ara transfer dönemine büyük önem veren Fenerbahçe'de birçok isimle görüşmeler sürüyor.
Sarı lacivertli ekipte gündemin en sıcak ismi Anderson Talisca. Brezilyalı futbolcuda artık sona gelindi.
GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'nın listesinde çok sayıda dünya yıldızı bulunuyor.
Mourinho özellikle kanat ve 10 numara bölgesine takviye yapılması kararını almıştı. Yönetim de bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi.
TALISCA İLK SIRADA
Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 10 numara transferinde ilk basamakta bulunuyor. Her ihtimale karşı alternatiflerini hazır tutan Kanarya'da hedef artık Al-Nassr ile olan görüşmelerden olumlu sonuçla ayrılabilmek.