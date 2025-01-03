Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

MAAŞI NASIL ÖDENECEK? Fenerbahçe ile Al-Nassr arasındaki temaslarda en önemli konu, Talisca'nın maaşının kim tarafından veya yüzde kaç olarak ödeneceği. Büyük kısmının sarı lacivertli ekip tarafından verileceği ifade edilen süreçte yönetim en az seviyede maaş ödemeyi hedefliyor.

TRANSFERİ DUYURDU Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe ile Al-Nassr'ın büyük ölçüde anlaştığını ve oyuncu tarafında netleşmeyen detaylar olduğunu dile getirdi. Pürüzlerin ortadan kalkması halinde imzaların atılabileceğini söyledi.

AL-NASSR İSTEMİYOR Çin'den transfer edilen Anderson Talisca'nın Al-Nassr'da geçirdiği dönemde yakaladığı başarıya rağmen kadroda istenmediği öğrenildi. Stefanı Pioli'nin hücum yönünü çok iyi oynamasına rağmen defansif konuda sınıfta kalan yıldız futbolcu ile çalışmak istemediğini yönetime iletti.

FORVET ALINACAK Fenerbahçe'nin sona doğru geldiği Talisca'nın transferinde Al-Nassr'ın bir sonraki hamlesi de belli oldu.. Riyad temsilcisi, Seko Fofana'nın ardından 31 yaşındaki futbolcuyu da göndererek sağlayacağı tasarrufla birlikte kadrosuna forvet takviyesi yapacak.