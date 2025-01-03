PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı Galatasaray'ın 8 puan geirsinde kapatan Fenerbahçe, ara transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip Anderson Talisca ile imza aşamasına geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 23:46
Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yakalayabilmek ve geçebilmek için ara transfer dönemine büyük önem veren Fenerbahçe'de birçok isimle görüşmeler sürüyor.

    Sarı lacivertli ekipte gündemin en sıcak ismi Anderson Talisca. Brezilyalı futbolcuda artık sona gelindi.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    GÖRÜŞMELER HIZLANDI

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'nın listesinde çok sayıda dünya yıldızı bulunuyor.

    Mourinho özellikle kanat ve 10 numara bölgesine takviye yapılması kararını almıştı. Yönetim de bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    TALISCA İLK SIRADA

    Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 10 numara transferinde ilk basamakta bulunuyor. Her ihtimale karşı alternatiflerini hazır tutan Kanarya'da hedef artık Al-Nassr ile olan görüşmelerden olumlu sonuçla ayrılabilmek.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    MAAŞI NASIL ÖDENECEK?

    Fenerbahçe ile Al-Nassr arasındaki temaslarda en önemli konu, Talisca'nın maaşının kim tarafından veya yüzde kaç olarak ödeneceği. Büyük kısmının sarı lacivertli ekip tarafından verileceği ifade edilen süreçte yönetim en az seviyede maaş ödemeyi hedefliyor.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    TRANSFERİ DUYURDU

    Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe ile Al-Nassr'ın büyük ölçüde anlaştığını ve oyuncu tarafında netleşmeyen detaylar olduğunu dile getirdi.

    Pürüzlerin ortadan kalkması halinde imzaların atılabileceğini söyledi.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    AL-NASSR İSTEMİYOR

    Çin'den transfer edilen Anderson Talisca'nın Al-Nassr'da geçirdiği dönemde yakaladığı başarıya rağmen kadroda istenmediği öğrenildi.

    Stefanı Pioli'nin hücum yönünü çok iyi oynamasına rağmen defansif konuda sınıfta kalan yıldız futbolcu ile çalışmak istemediğini yönetime iletti.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    FORVET ALINACAK

    Fenerbahçe'nin sona doğru geldiği Talisca'nın transferinde Al-Nassr'ın bir sonraki hamlesi de belli oldu..

    Riyad temsilcisi, Seko Fofana'nın ardından 31 yaşındaki futbolcuyu da göndererek sağlayacağı tasarrufla birlikte kadrosuna forvet takviyesi yapacak.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    MOISE KEAN LİSTEDE

    Al-Nassr'ın forvet transferindeki ilk adayı Moise Kean. Fildişi asıllı İtalyan golcü bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 15 kez fileleri sarsıp 2 de asist yaparak takımına katkıda bulundu.

    Güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    TALISCA'NIN AL-NASSR KARİYERİ

    Suudi Arabistan takımlarının dünya yıldızlarına yönelmeye başladığı sırada imza atan isimlerden biri olan Anderson Talisca, bu zamana kadar çıktığı 104 karşılaşmada 76 gol atıp 10 asist yaptı. Kurulan iddialı kadrolara rağmen herhangi bir kupa sevinci yaşayamadı.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    EN-NESYRI TAKASI GÜNDEMDE

    Anderson Talisca'nın transferi karşılığında Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'nin takasa dahil edileceği ve bir miktar bonservis ödeneceği yönündeki iddialar Arap basınında yer buluyor. Faslı futbolcu için Kanarya'nın beklentisi oldukça yüksek.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri’nde önemli açıklamalar: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu
    Kandil sabotaja devam ediyor: PKK elebaşı Sabri Ok Öcalan-DEM görüşmesi üzerinden pazarlık peşinde!
    2024 Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazanan 8 isim
    Almanya’daki havalimanlarında teknik kaos: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu
    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu
    Başkan Erdoğan 2024 ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet rekoru kırdık
    2025’e kötü başlangıç! Beşiktaş Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
    Sanat dünyası yasta: Ferdi Tayfur’un vefatı Orhan Gencebay’ı hüzne boğdu
    Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga: 18 şüpheli için ceza istendi
    EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!
    DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti | Cenaze programı belli oldu: Namaz Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak
    Memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis, imam, avukat... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar!
    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!