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Fenerbahçe Hırvat kaleci Livakovic'in fiyatını belirledi!

Fenerbahçe, Suudi ekiplerinin radarında olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i 20 milyon Euro’nun daha aşağısında bir bedele bırakmak istemiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Fenerbahçe Hırvat kaleci Livakovic’in fiyatını belirledi!

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    Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Dominik Livakovic Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi.

    Hırvat kaleci ile ilgilenen Körfez ekiplerinin Fenerbahçe'ye Ocak ayında ya da sezon sonu resmi teklifte bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.

    Dominik Livakovic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dominik Livakovic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yıldız kaleciyi düşük bir ücrete bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi de Livakovic'in bonservisini belirlemiş durumda. Sarı-Lacivertli kurmaylar deneyimli file bekçisi ile ilgilenen kulüplerden 20 milyon Euro bonservis talep edecek.

    Dominik Livakovic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dominik Livakovic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yönetimin bu fiyatta kararlı olduğu ve Livakovic'i daha az bir ücrete bırakmaya soğuk baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic 13 gole engel olamazken 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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