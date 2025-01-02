Fenerbahçe Hırvat kaleci Livakovic’in fiyatını belirledi!

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Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Dominik Livakovic Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi. Hırvat kaleci ile ilgilenen Körfez ekiplerinin Fenerbahçe'ye Ocak ayında ya da sezon sonu resmi teklifte bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.

Dominik Livakovic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Yıldız kaleciyi düşük bir ücrete bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi de Livakovic'in bonservisini belirlemiş durumda. Sarı-Lacivertli kurmaylar deneyimli file bekçisi ile ilgilenen kulüplerden 20 milyon Euro bonservis talep edecek.