PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beyaz sayfa açma zamanı! Trabzonspor'da tek hedef Samsun'dan 3 puan çıkarmak

Samsunspor’u yenerek hem deplasmanda hem de bu sezon üst üste kazanamama fobisine son vermek isteyen Trabzonspor, geleceğe umutla bakmayı hedefliyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Beyaz sayfa açma zamanı! Trabzonspor’da tek hedef Samsun’dan 3 puan çıkarmak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2025 yılının ilk maçında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Samsun'un konuğu olacak olan Trabzonspor'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. 2024 yılında yaşadığı sıkıntılara rağmen yılı galibiyetle kapatan Bordo-Mavililer, 2025 yılına da 3 puanla başlamak istiyor.

    BODRUM'U DEVİRDİ
    Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Samsun'u yenmesi halinde bu sezon ilk deplasman galibiyetini kazanacak ve ilk kez üst üste kazanarak üzerindeki bu şanssızlığa son verecek. Fırtına, ara öncesinde Bodrum FK'yı evinde 1-0 yenmişti. 2024'te sergilediği kötü performansı 2025'te telafi etmeyi hedefleyen Trabzon, Samsun maçını bu anlamda kritik bir dönemeç olarak görüyor.

    MENDY CEZALI
    Süper Lig'e verilen arada sakatların bazılarının takıma dönmesi ve son haftalarda oyun olarak olumlu yönde toparlanma olması Samsunspor maçı öncesi taraftara umut veriyor. Fırtına, Samsun engelinin kayıpsız geçilmesi halinde Avrupa için yeniden umutlarını yeşertecek. Trabzonspor'da Mendy cezası nedeniyle Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    New Orleans’taki saldırıyı gerçekleştiren ABD’li Shamsud Din Jabbar’ın muhasebe firmasında çalıştığı ortaya çıktı
    Trump’ın otelinin önünde Elon Musk’ın Tesla’sı patladı! 1 ölü 7 yaralı
    Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak’ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak?
    CANLI | ABD’deki saldıran kirli plan çıktı! Kumpasın adı DEAŞ: Asıl hedef Suriye’den çıkacağım diyen Trump mı?
    Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United’ın İsveçli stoperinin peşine düştü
    ABD’deki araçlı saldırıda flaş detay! Caddedeki metal barikatların çalışmadığı ortaya çıktı
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    Karadağ’da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!
    Galata’da tarihi Gazze yürüyüşü | Binlerce kişi İsrail zulmüne tepki göstermek için toplandı! Mazlumlar için eller semaya açıldı
    Jose Mourinho dünya yıldızını ikna etti! Geleceği İstanbul’da
    Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor
    İslam düşmanı İngiliz Paul Golding’ten skandal! Ayasofya hazımsızlıkları bitmedi
    Bilal Erdoğan’dan Galata’da Filistin mesajı: Batı’nın maskesi Gazze’de düşüyor! | Ayasofya, Emevi Camii sıra Mescid-i Aksa’da!
    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Marin’den mesaj verdi: Fiberin hızını Türkiye’nin her köşesine taşıyoruz
    Takvim.com.tr Galata’daki Gazze kıyamının nabzını tuttu! Dünyaya tepki Netanyahu’ya lanet | Küçük kız çocuğu mikrofonumuzdan dua etti