Beyaz sayfa açma zamanı! Trabzonspor’da tek hedef Samsun’dan 3 puan çıkarmak

2025 yılının ilk maçında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Samsun'un konuğu olacak olan Trabzonspor'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. 2024 yılında yaşadığı sıkıntılara rağmen yılı galibiyetle kapatan Bordo-Mavililer, 2025 yılına da 3 puanla başlamak istiyor.



BODRUM'U DEVİRDİ

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Samsun'u yenmesi halinde bu sezon ilk deplasman galibiyetini kazanacak ve ilk kez üst üste kazanarak üzerindeki bu şanssızlığa son verecek. Fırtına, ara öncesinde Bodrum FK'yı evinde 1-0 yenmişti. 2024'te sergilediği kötü performansı 2025'te telafi etmeyi hedefleyen Trabzon, Samsun maçını bu anlamda kritik bir dönemeç olarak görüyor.

MENDY CEZALI

Süper Lig'e verilen arada sakatların bazılarının takıma dönmesi ve son haftalarda oyun olarak olumlu yönde toparlanma olması Samsunspor maçı öncesi taraftara umut veriyor. Fırtına, Samsun engelinin kayıpsız geçilmesi halinde Avrupa için yeniden umutlarını yeşertecek. Trabzonspor'da Mendy cezası nedeniyle Samsunspor maçında forma giyemeyecek.