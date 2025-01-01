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Galatasaray'da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

Tendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri Kolo Muani. Yıldız futbolcuyla ilgili olarak yaşanan gelişmeler ise hiç iç açıcı değil. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 20:36 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 20:36
Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

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    Galatasaray'ın son 2 sezonuna damga vuran ve şampiyonluklarda baş rol oynayan Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak. Sezonu kapattığı açıklanan Güney Amerikalı golcünün dönüşü ve döndüğündeki performansı sabırsızlıkla bekleniyor.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

    Tottenham maçında sakatlanan golcü futbolcu, ülkesinde ameliyat olmuştu. Yeni seneye hazırlanan Icardi'nin oynamayacağı sürede yerine kimin getirileceği de merak konusu. Birçok ismin listede bulunduğu ara transfer öncesinde sarı kırmızılılar yine taraftarını heyecanlandırdı.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

    Yıldız futbolcunun kadroda olmayacağı dönem için listeye dahil edilen en yüksek kalibreli isim Kolo Muani. Fransız yıldız için son gelişmeler hiç iç açıcı değil.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

    TALİPLERİ ARTIYOR

    PSG'nin yıldızı ve Fransa Milli Takımı'nın en önemli futbolcularından Kolo Muani'nin talipleri her geçen gün artıyor. Kulübündeki durumu nispeten netleşen ve takımdan ayrılmasına sıcak bakılan yıldız oyuncu için Galatasray da devrede.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

    3 ÜLKEDEN İSTENİYOR

    L'Equipe'in haberine göre 26 yaşındaki golcü, Frankufrt'tan 95 milyon Euro'ya transfer olduğu başkent temsilcisinde istenen noktaya gelemedi. Bu nedenle de transferi için 60 milyon Euro talep ediliyor. Fransız forvet için 3 ülkeden talipler var.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

    Haberde İngiltere'den Manchester United ve Tottenham, Almanya'dan Bayern Münih ve Leipzig ve İtalya'dan Milan ile Juventus'un ilgisinin olduğu aktarıldı.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

    KONTRATI 2028'DE SONA ERİYOR

    Almanya sonrasında döndüğü ülkesinden yine ayrılması gündemde olan Kolo Muani'nin kulübüyle 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

    PSG kariyerinde 54 karşılaşmaya çıkan yıldız forvet, 11 gol atıp 7 de asit yaptı ve beklentilerin altında kaldı.

    Güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

    KOLO MUANI KİMDİR?

    Randal Kolo Muani 5 Aralık 1998 tarihinde Fransa'nın Bondy kentinde dünyaya geldi. 26 yaşında. Futbol hayatına FC Villepinte'de başladı. Tremblay FC, US Torcy ve FC Nantes alt yapılarında oynadı. 2019'da US Boulogne'ye kiralandı. 1 sezon sonra geri döndükten sonra takımına önemli bir katkı verdi. 87 karşılaşmada 23 gol atıp 16 da asist yaptı.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

    Futbol dünyası onu Frankfurt performansıyla tanıdı. Almanya 1. futbol ligi Bundesliga'da çıktığı 34 karşılşamada 16 kez fileleri sarsp 14 de gol pası verdi ve PSG'nin kapıları kendisine açıldı.

    Fransız temsilcisi yıldız futbolcuya tam 95 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldı.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

    Randal Kolo Muani'nin kariyerinde 1 Fransa Ligue 1, 2 Fransa Kupası ve 1 Fransa Süper Kupası bulunuyor.

    Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

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