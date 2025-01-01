Galatasaray’da Kolo Muani hesapları bozdu! Fransızlar duyurdu

TALİPLERİ ARTIYOR PSG'nin yıldızı ve Fransa Milli Takımı'nın en önemli futbolcularından Kolo Muani'nin talipleri her geçen gün artıyor. Kulübündeki durumu nispeten netleşen ve takımdan ayrılmasına sıcak bakılan yıldız oyuncu için Galatasray da devrede.

3 ÜLKEDEN İSTENİYOR L'Equipe'in haberine göre 26 yaşındaki golcü, Frankufrt'tan 95 milyon Euro'ya transfer olduğu başkent temsilcisinde istenen noktaya gelemedi. Bu nedenle de transferi için 60 milyon Euro talep ediliyor. Fransız forvet için 3 ülkeden talipler var.

Haberde İngiltere'den Manchester United ve Tottenham, Almanya'dan Bayern Münih ve Leipzig ve İtalya'dan Milan ile Juventus'un ilgisinin olduğu aktarıldı.

KONTRATI 2028'DE SONA ERİYOR Almanya sonrasında döndüğü ülkesinden yine ayrılması gündemde olan Kolo Muani'nin kulübüyle 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. PSG kariyerinde 54 karşılaşmaya çıkan yıldız forvet, 11 gol atıp 7 de asit yaptı ve beklentilerin altında kaldı. Güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.