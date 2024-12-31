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Fenerbahçe'ye patron geliyor! Transferi 15 milyon Euro'ya bitecek

Trendyol Süper Lig'de 2025 yılına lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli ekip birçok oyuncuyu listesinde bulunduruyor. Orta alana ise bir dünya yıldızı getirilecek. Jose Mourinho, eski takımının en önemli isimlerinden biri için devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:59 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:07
Fenerbahçe’ye patron geliyor! Transferi 15 milyon Euro’ya bitecek

İÇİNDEKİLER

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    Uzun süredir şampiyonluk özlemi yaşayan Fenerbahçe, bu hasreti dindirebilmek adına mücadelesine devam ediyor. Kanarya, 8 puan gerisinde olduğu ezeli rakibini geride bırakarak sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

    13 Ocak'ta başlayacak transfer sezonunda nokta atışları yapmayı planlayan teknik heyet ve yönetim, birçok dünya yıldızını gündeminde tutuyor.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    TALISCA'DA GERİ SAYIM

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği yıldızları harekete geçen Kanarya'da gündeme gelen ilk isim Anderson Talisca olmuştu. Brezilyalı maestronun takıma katılabilmesi adına yoğun mesai harcanıyor.

    Suudi ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağlanabilirse imzalar atılacak.

    Marcus Rashford (REUTERS)Marcus Rashford (REUTERS)

    RASHFORD DA GÜNDEMDE

    Hücum hattını da zenginleştirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de İngiliz medyasına göre Rashford için girişim yapılıyor. Yıldız futbolcunun gol opsiyonlarını çeşitlendirilmesi adına İstanbul'a gelmesi büyük önem taşıyor.

    Manchester United ile arasındaki köprüleri yıkılan golcü futbolcu ile ilgili süreç yakından takip ediliyor.

    Son Heung-Min (AFP)Son Heung-Min (AFP)

    SON İÇİN HAREKAT

    Yine İngiliz medyasının iddiasına göre bir başka aday da Tottenham'da forma giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son.

    Sezon sonu kontratı bitecek olan ve 10 seneye yakın süredir de Londra temsilcisi adına mücadele eden 32 yaşındaki yıldız konusunda mesafe kat edilmek isteniyor.

    Son konusunda en önemli tehdit ise Suudi Arabistan takımlarının ilgisi olabilir.

    Cristian Medina (Takvim Foto Arşiv)Cristian Medina (Takvim Foto Arşiv)

    MEDINA YERİNE DÜNYA YILDIZI

    Medina transferinde çıkmaza giren süreçle birlikte devreden çıkan Kanarya'da yeni bir isim gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun yerine dünya yıldızı için kollar sıvandı. Gündemde Mourinho'nun eski takımı Inter'in en önemli isimlerinden bulunuyor.

    Piotr Zelinski (AP)Piotr Zelinski (AP)

    ZIELINSKI BOMBASI!

    İtalyan medyasına göre Fenerbahçe, Inter'de forma giyen Piotr Zielinski'nin peşine düştü. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adam daha önce Milano temsilcisiyle Şampiyonlar Ligi kazanarak adını tarihe yazdırmıştı.

    Otobüs çekmesiyle halen daha konuşulan deneyimli antrenör, eski kulübünün yıldızını istedi.

    Jose Mourinho Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı (GOAL)Jose Mourinho Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı (GOAL)

    ONU ÇOK SEVİYOR

    Haberde Mourinho'nun transferle ilgili düşüncesi olarak; "Kadrosunu güçlendirmek için gözünü Serie A'ya dikti. Portekizli çalıştırıcının hedefi Türkiye'ye doğru profilleri getirip şampiyonluğu kazanmak. Bunun için de Inter'in yıldzını gözüne kestirdi. Özellikle sevdiği bir oyuncu var ve bu girişim asla göz ardı edilemez" denildi.

    Piotr Zielinski (Takvim Foto Arşiv)Piotr Zielinski (Takvim Foto Arşiv)

    TRANSFER KOLAY DEĞİL

    Zielinski'nin zor bir transfer olmadığının altının çizildiği haberde; "Mourinho bir süedir oyuncuyu beğeniyor ve izliyor.Inter'den kapmak adına girişimde bulunmaya hazır. Ancak bu operasyonun tamamlanması kolay değil. Yine de şartlarını öğrenmek isteyecektir. 8 puanlık farkı kapatmak kolay değil ve kadrosunu güçlendirmeye hazır. Inter'e 15 milyon Euro değerinde bir teklif gelebilir."

    Piotr Zielinski (REUTERS)Piotr Zielinski (REUTERS)

    ROMA'DA DA İSTEDİ

    61 yaşındaki çalıştırıcının Roma'yı çalıştırdığı dönemde de Zielinski'yi istediği belirtildi. Ayrıca Simone Inzaghi'nin en iyi oyuncularından birini bırakmaya niyetli olmadığı da vurgulandı.

    İŞTE O HABER

    Piotr Zielinski'nin Fenerbahçe ile ilgili transferi İtalyan medyasının gündeminde (Interlive)Piotr Zielinski'nin Fenerbahçe ile ilgili transferi İtalyan medyasının gündeminde (Interlive)

    Piotr Zielinski (AFP)Piotr Zielinski (AFP)

    BU SEZON ZIELNSKI

    Sezon başında Napoli'den bedelsiz olarak transfer edilen Piotr Zielinski, 19 karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist yaptı. 859 dakika sahada kalan Polonyalı yıldız, orta sahaya hükmeden bir profile sahip. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.

    Piotr Zielinski (Transfermarkt)Piotr Zielinski (Transfermarkt)

    PIOTR ZIELINSKI KİMDİR?

    Inter'de forma giyen Piotr Zielinski, 20 Mayıs 1994 tarihinde Polonya'nın Ząbkowice Śląskie kentinde doğdu. 30 yaşındadır. Futbola Orzeł Ząbkowice Śląskie alt yapısında başladı. Zagłębie Lubin alt yapısında da oynadıktan sonra Lubin II'ye kadar yükseldi. 2011 yılında Udinese alt yapısına gçeiş yaptı. Empoli'ye kiralandı. 2016'de Napoli'ye 16 milyon Euro bonservisle transferi gerçekleşti. 8 sezon formasını giydiği takımından sezon başında ayrıldı. Bugüne kadar 1 Serie A ve 1 İtalya Kupası kazandı.

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