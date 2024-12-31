Son Heung-Min (AFP) SON İÇİN HAREKAT Yine İngiliz medyasının iddiasına göre bir başka aday da Tottenham'da forma giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son. Sezon sonu kontratı bitecek olan ve 10 seneye yakın süredir de Londra temsilcisi adına mücadele eden 32 yaşındaki yıldız konusunda mesafe kat edilmek isteniyor. Son konusunda en önemli tehdit ise Suudi Arabistan takımlarının ilgisi olabilir.

Cristian Medina (Takvim Foto Arşiv) MEDINA YERİNE DÜNYA YILDIZI Medina transferinde çıkmaza giren süreçle birlikte devreden çıkan Kanarya'da yeni bir isim gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun yerine dünya yıldızı için kollar sıvandı. Gündemde Mourinho'nun eski takımı Inter'in en önemli isimlerinden bulunuyor.

Piotr Zelinski (AP) ZIELINSKI BOMBASI! İtalyan medyasına göre Fenerbahçe, Inter'de forma giyen Piotr Zielinski'nin peşine düştü. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adam daha önce Milano temsilcisiyle Şampiyonlar Ligi kazanarak adını tarihe yazdırmıştı. Otobüs çekmesiyle halen daha konuşulan deneyimli antrenör, eski kulübünün yıldızını istedi.

Jose Mourinho Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı (GOAL) ONU ÇOK SEVİYOR Haberde Mourinho'nun transferle ilgili düşüncesi olarak; "Kadrosunu güçlendirmek için gözünü Serie A'ya dikti. Portekizli çalıştırıcının hedefi Türkiye'ye doğru profilleri getirip şampiyonluğu kazanmak. Bunun için de Inter'in yıldzını gözüne kestirdi. Özellikle sevdiği bir oyuncu var ve bu girişim asla göz ardı edilemez" denildi.