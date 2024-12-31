Galatasaray’ın istediği yıldızdan şok karar! 4 dev takım da peşinde

Okan Buruk ile üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da tüm hazırlıklar 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için yapılıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda görüşmelerini yürüten yönetim, mayıs ayında yeniden zirvede yer alabilmek için en iyi hamlelerini yapmayı istiyor. Sırada bir dünya yıldızı daha var: Lorenzo Pellegrini. Ancak ilk temaslar olumsuz.
OKAN BURUK HEYECANLI VE İSTEKLİ
Galatasaray'ın iki sezondur ipi göğüslemesinde en önemli paylardan birine sahip olan Okan Buruk, uzun süre top koşturduğu ve efsanelerinden biri haline geldiği kulübüne bir kupa daha kazandırıp 5. yıldız apoletini de kazandırmayı arzu ediyor. Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak istiyor.
TRANSFERDE HIZLI DAVRANILACAK
Yoğun maç trafiği nedeniyle sık sık maç oynamak zorunda olan Galatasaray'da transferlerin kısa sürede tamamlanması isteniyor. Zira ligin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası için kadro geniş tutulacak. Ayrıca her kulvarda zirveye oynayacak bir oyuncu grubu oluşturulmaya çalışılıyor.