Galatasaray’ın istediği yıldızdan şok karar! 4 dev takım da peşinde

FARKIN DAHA DA AÇILMASI PLANLANIYOR Bugüne kadar lige kadar Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'da hedef bu performansı sürdürebilmek. Ayrıca ligde Fenerbahçe'nin olası puan kayıplarında farkın daha da açılması arzu ediliyor.

İLK HEDEFLER BELLİ Sarı kırmızılı ekipte ilk yolcular belirlendi. Buna göre Hakim Ziyech ve Yusuf Demir ile yollar ayrılacak. Faslı futbolcunun ayrılık şartları yönetimi bir nebze yorabilir ancak sürecin sonunda 2 yabancı kontenjanının boşalması bekleniyor. Bu kapsamda da bir yıldız için girişimler başladı.

PELLEGRINI BOMBASI İtalyan basınında yer alan habere göe Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden birinin Lorenzo Pellegrini olduğu öne sürüldü. İtalyan yıldızın Roma ile 2026'da sona erecek kontratı bulunurken Cimbom'un bonservis ödemeye sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY'A İKNA OLMADI 28 yaşındaki futbolcunun kariyer planlamasında Galatasaray'ın bulunamdığına işaret eden İtalyanlar, Suudi Arabistan ligine de sıcak bakmadığını da ekledi.