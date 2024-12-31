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Galatasaray'ın istediği yıldızdan şok karar! 4 dev takım da peşinde

Trendyol Süper Lig'de 2025 yılına ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip birçok dünya yıldızını gündeminde tutarken çok önemli bir isim daha listeye girdi. Ancak alınan cevap beklendiği gibi olmadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:52 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:52
Galatasaray’ın istediği yıldızdan şok karar! 4 dev takım da peşinde

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    Okan Buruk ile üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da tüm hazırlıklar 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için yapılıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda görüşmelerini yürüten yönetim, mayıs ayında yeniden zirvede yer alabilmek için en iyi hamlelerini yapmayı istiyor. Sırada bir dünya yıldızı daha var: Lorenzo Pellegrini. Ancak ilk temaslar olumsuz.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    OKAN BURUK HEYECANLI VE İSTEKLİ

    Galatasaray'ın iki sezondur ipi göğüslemesinde en önemli paylardan birine sahip olan Okan Buruk, uzun süre top koşturduğu ve efsanelerinden biri haline geldiği kulübüne bir kupa daha kazandırıp 5. yıldız apoletini de kazandırmayı arzu ediyor. Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak istiyor.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    TRANSFERDE HIZLI DAVRANILACAK

    Yoğun maç trafiği nedeniyle sık sık maç oynamak zorunda olan Galatasaray'da transferlerin kısa sürede tamamlanması isteniyor. Zira ligin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası için kadro geniş tutulacak. Ayrıca her kulvarda zirveye oynayacak bir oyuncu grubu oluşturulmaya çalışılıyor.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    FARKIN DAHA DA AÇILMASI PLANLANIYOR

    Bugüne kadar lige kadar Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'da hedef bu performansı sürdürebilmek. Ayrıca ligde Fenerbahçe'nin olası puan kayıplarında farkın daha da açılması arzu ediliyor.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    İLK HEDEFLER BELLİ

    Sarı kırmızılı ekipte ilk yolcular belirlendi. Buna göre Hakim Ziyech ve Yusuf Demir ile yollar ayrılacak. Faslı futbolcunun ayrılık şartları yönetimi bir nebze yorabilir ancak sürecin sonunda 2 yabancı kontenjanının boşalması bekleniyor. Bu kapsamda da bir yıldız için girişimler başladı.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    PELLEGRINI BOMBASI

    İtalyan basınında yer alan habere göe Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden birinin Lorenzo Pellegrini olduğu öne sürüldü. İtalyan yıldızın Roma ile 2026'da sona erecek kontratı bulunurken Cimbom'un bonservis ödemeye sıcak baktığı öğrenildi.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    GALATASARAY'A İKNA OLMADI

    28 yaşındaki futbolcunun kariyer planlamasında Galatasaray'ın bulunamdığına işaret eden İtalyanlar, Suudi Arabistan ligine de sıcak bakmadığını da ekledi.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    3 DEV TAKIM PEŞİNDE

    Roma'nın kaptanlığını da üstlenen Pellegrini için 2026'daki kontratına rağmen geleceğinin belirsiz olması birçok takımı da harekete geçirdi. Serie A ekiplerinden Fiorentina, Napoli, AC Milan ve Inter devreye girdi. Sözleşmesinin son senesine girmesi nedeniyle bonservisi de nispeten düşük olacak.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    INTER'İN PLANI

    Galatasaray'ın takibindeki Lorenzo Pellegrini için Inter'de yaşlanan futbolcuların yerine hamleler yapmak isteyen Simone Inzaghi, yıldız oyuncunun adını verdi. 36 yaşına girecek Mkhitaryan bu isimlerden biri. Diğer yandan Lautaro Martinez veya Marcus Thuram'ın transferi halinde önemli bir hücum takviyesi olarak değerlendiriliyor.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANDI

    19 Haziran 1996 tarihinde İtalya'nın başkentinde doğan Lorenzo Pellegrini, 28 yaşında. Futbol hayatına Roma alt yapısında başladı. A takım forması giymeden 2015'te Sassuolo'ya transfer oldu. 2 sezon sonra eski takımına geri döndü. Bonservisi için 10 milyon Euro ödendi. 7 seneden fazla süredir kulününün formasını terletiyor. 1 kez Konferans Ligi kazanma mutluluğu yaşadı. İtlaya Milli Takımı ile 36 kez sahada yer aldı ve 6 gol attı.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

    BU SEZON PELLEGRINI

    Galatasaray'ın gündemindeki Pellegrini bu sezon çıktığı 19 karşılaşnada 1 gol atıp 2 de asist yaptı ve 1161 dakika sahada kaldı.

    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

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    Galatasaray’a transferde şok! Roma’nın yıldızından ret yanıtı

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