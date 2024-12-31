Futbolun devlerinden yeni yıl mesajı

İşte Dursun Özbek'in mesajı
Sevgili Galatasaraylılar,
Galatasaray ile geçen her dakika, her saat, her gün ve her yıl biz Galatasaraylılar için çok kıymetli. Bu duygu ve bilinçle 2024 senesini başarılarla, zaferlerle geride bırakıyoruz.
Her yıl yeni bir başlangıçtır. Biz de şampiyonluklarla dolu iki senenin ardından, başlangıçtaki iştahla yeni hedeflerimize doğru kilitlendik. Oyuncularımız sahada, taraftarlarımız tribünde sımsıkı kenetlendik. Yıl 2025, hedef 25 dedik. Avrupa'da ise gözümüzü daha yükseklere diktik.
Tüm branşlarımızda da başarı için, kulübümüzü daha ileriye taşıyacak projelerimizde kısa zaman içinde yaşanacak gelişmelerle birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir gelecek bekliyor.
Ülkemiz için huzur, barış ve kardeşlik içinde geçmesini dilediğim 2025 yılında, Galatasaray başarılarının daim olmasını temenni ediyorum.
Serdal Adalı'nın 2025 mesajı şu şekilde;
"Büyük Beşiktaş ailesi;
Geride bıraktığımız 2024 yılı; Beşiktaşımız için siyahın ve beyazın bir arada yaşandığı bir yıl oldu. Yine bu yılı geride bırakırken hep birlikte demokratik bir Olağanüstü Seçimli Genel Kurul süreci yaşadık. En zor zamanlarımızda bile 13 binin üzerinde Kongre Üyemiz sandığa gelerek Beşiktaşımıza sahip çıktılar. Kötü günlerde büyük bir kenetlenme örneği gösterdiğimiz, birlik beraberlik mesajı verdiğimiz genel kurulumuzla da Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu bir kez daha yaşamış ve görmüş olduk.
Şanlı tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda yüce Beşiktaşımızın başkanlık makamına seçilmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.
Bu vesileyle genel kurulumuza katılarak Beşiktaşımıza sahip çıkan kıymetli üyelerimize bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlamıştır. Kulübümüzü zor günlerden aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın.
Camiamızın her bir ferdinin desteğiyle Beşiktaşımızı layık olduğu başarı ve mutluluk dolu güzel bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle adım atacağımız 2025 yılının; sporcularımıza, antrenörlerimize, teknik ekiplerimize, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılara sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla..."
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yeni yıl mesajında ise şu ifadeler yer aldı;
"Değerli Trabzonsporlular, Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz. Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonsporumuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır. Bu yolculukta sizlerin coşkusu, inancı ve desteği en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız. Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Saygılarımla."