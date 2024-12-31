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Beşiktaş'ta flaş istifa! O isim görevini bıraktı

Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminin en çok tartışılan yöneticilerinden Kaan Şakul, seçimin ardından istifa etti. Şakul'un istifası KAP'a bildirildi.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 18:52 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 18:53
Beşiktaş’ta flaş istifa! O isim görevini bıraktı

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    Siyah beyazlıların aldığı kötü sonuçların ardından Hasan Arat'ın görevi bırakmasıyla eleştirilerin odağı haline gelen isimlerin başında Kaan Şakul vardı. Şakul, Serdal Adalı'nın başkan seçilmesiyle birlikte görevinden istifa etti.

    Kaan Şakul (Ekran Alıntısı)Kaan Şakul (Ekran Alıntısı)

    Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Muharrem Kaan ŞAKUL, yönetim kurulu üyeliği görevinden 31.12.2024 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." ifadeleri yer aldı.