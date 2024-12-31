Beşiktaş’ta flaş istifa! O isim görevini bıraktı

Siyah beyazlıların aldığı kötü sonuçların ardından Hasan Arat 'ın görevi bırakmasıyla eleştirilerin odağı haline gelen isimlerin başında Kaan Şakul vardı. Şakul, Serdal Adalı'nın başkan seçilmesiyle birlikte görevinden istifa etti.

Kaan Şakul (Ekran Alıntısı)

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Muharrem Kaan ŞAKUL, yönetim kurulu üyeliği görevinden 31.12.2024 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." ifadeleri yer aldı.