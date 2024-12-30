Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Dries Mertens'in geleceği merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılıların ise tecrübeli futbolcuyla 1 yıl daha yola devam etmek istediği öne sürülmüştü.

Belçikalı yıldız, geçtiğimiz hafta ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.