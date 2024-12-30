Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Dries Mertens'in geleceği merak konusu oldu.
Tecrübeli futbolcunun sezonun sona ermesinin ardından profesyonel futbol yaşantısına nokta oyup emekli olacağı iddia edilmişti.
Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Dries Mertens'in geleceği merak konusu oldu.
Tecrübeli futbolcunun sezonun sona ermesinin ardından profesyonel futbol yaşantısına nokta oyup emekli olacağı iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılıların ise tecrübeli futbolcuyla 1 yıl daha yola devam etmek istediği öne sürülmüştü.
Belçikalı yıldız, geçtiğimiz hafta ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu olurken, Çizme basını, 37 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
İTALYA'YA DÖNÜYOR
Il Romanista'da yer alan habere göre Mertens, sezon sonunda İtalya'ya dönecek.
Fotomaç'ın derlediği haberde tecrübeli yıldızın Milan, Napoli ya da Roma'ya transfer olabileceği belirtildi.