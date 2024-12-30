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Galatasaray'ı yıkan haber! Mertens'in yeni takımını duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi biten ve emekli olacağı konuşulan Dries Mertens ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Çizme basını, Belçikalı yıldızın yeni adresini açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:52
Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular

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    Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Dries Mertens'in geleceği merak konusu oldu.

    Tecrübeli futbolcunun sezonun sona ermesinin ardından profesyonel futbol yaşantısına nokta oyup emekli olacağı iddia edilmişti.

    Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular

    Sarı-kırmızılıların ise tecrübeli futbolcuyla 1 yıl daha yola devam etmek istediği öne sürülmüştü.

    Belçikalı yıldız, geçtiğimiz hafta ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu olurken, Çizme basını, 37 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

    Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular

    İTALYA'YA DÖNÜYOR

    Il Romanista'da yer alan habere göre Mertens, sezon sonunda İtalya'ya dönecek.

    Fotomaç'ın derlediği haberde tecrübeli yıldızın Milan, Napoli ya da Roma'ya transfer olabileceği belirtildi.

    Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular

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