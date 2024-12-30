Fenerbahçeli yıldızdan şoke eden karar!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yaparak zirve yarışında yeniden iddialı olmak isteyen sarı lacivertlilerde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimler merak edilirken bir yandan da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
İSMAİL YÜKSEK'TEN AYRILIK KARARI
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek yönetime ayrılmak istediğini iletti.
Geçen sezonun devre arasında Lyon'dan gelen teklifi 'Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum' diyerek reddeden İsmail Yüksek, bu sezon ortasında ise ayrılmak istiyor.