PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçeli yıldızdan şoke eden karar!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler yapılacak transferlere konsantre olurken, yönetimi şoke eden bir talep geldi. Buna göre yıldız isim, az forma şansı bulduğu için ayrılmak istediğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:13
Fenerbahçeli yıldızdan şoke eden karar!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

    Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yaparak zirve yarışında yeniden iddialı olmak isteyen sarı lacivertlilerde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

    Fenerbahçeli yıldızdan şoke eden karar!

    Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimler merak edilirken bir yandan da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

    Fenerbahçeli yıldızdan şoke eden karar!

    İSMAİL YÜKSEK'TEN AYRILIK KARARI

    Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek yönetime ayrılmak istediğini iletti.

    Geçen sezonun devre arasında Lyon'dan gelen teklifi 'Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum' diyerek reddeden İsmail Yüksek, bu sezon ortasında ise ayrılmak istiyor.

    Fenerbahçeli yıldızdan şoke eden karar!

    Tecrübeli futbolcunun bu sezon fazla süre bulamaması ve artık Avrupa tecrübesi yaşamak istemesinden dolayı gelen tekliflerin kabul edilmesini yönetime ilettiği belirtildi.

    Fenerbahçeli yıldızdan şoke eden karar!

    Milli orta saha oyuncusu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maçta görev aldı.

    Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden İsmail Yüksek'in piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

    Fenerbahçeli yıldızdan şoke eden karar!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü | Bakanlıktan flaş açıklama: Cezaya itiraz edilecek
    EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap
    Suriye’de işimiz var! EKK sonrası bakanlar açıkladı: Şam’ın çimentosu Türkiye
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    En düşük emekli maaşında artış olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
    İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! Hazırım diyen Öcalan niye PKK silah bıraksın çağrısı yapmadı? Meclis’le pazarlık niyeti
    Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular
    MEMUR VE EMEKLİYE %12.19’LUK GÜÇLÜ TAHMİN! Kim ne kadar alacak? Polis, hemşire, doktor, öğretmen...
    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!
    CIA yolunu yaptı YPG Tel Aviv’e sığındı! İsrail devlet televizyonuna yalvardılar: Türkleri durdurun, Trump’ı ikna edin, bizi destekleyin
    HÜRKUŞ’un ilk uçuşu gerçekleştirildi: Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici unutulmadı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    Savunmada ve uzayda ilklerin yılı: Türkiye 2024’e damga vurdu