Fenerbahçeli yıldızdan şoke eden karar!

Tecrübeli futbolcunun bu sezon fazla süre bulamaması ve artık Avrupa tecrübesi yaşamak istemesinden dolayı gelen tekliflerin kabul edilmesini yönetime ilettiği belirtildi.

Milli orta saha oyuncusu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maçta görev aldı.

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden İsmail Yüksek'in piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.