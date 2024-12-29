Uğurcan Çakır'dan Galatasaray iddialarına yanıt! "İlgimi çekmiyor"

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın bugünkü antrenmanı öncesinde soruları yanıtladı.
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın bugünkü antrenmanı öncesinde soruları yanıtladı.
Büyük maçlar ve diğer maçlar arasında takımın performansıyla ilgili soruya Uğurcan Çakır, "Büyük maçların motivasyonu daha farklı oluyor. Derbiler çok önemli maçlar. Her maça aynı enerjiyle ve motivasyonla çıkmaya çalışıyorum. Kendi aramızda sürekli konuşuyoruz bunu. Büyük maçların motivasyonlarının daha farklı oluyor." yanıtını verdi.
Uğurcan Çakır bu sezonla ilgili, "Futbolun içinde kalmaya çalışıyoruz. Hakem hataları bize de oluyor. Aleyhimize çok pozisyonlar oldu. Hakemler de hata yapabiliyor. Trabzonspor camiası olarak hep sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz ve buna odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Manchester United'ın kendisini takip ettiği ve kaleci arayışında olmasıyla ilgili soruyu Uğurcan Çakır, "Böyle bir şeyden haberim yok, gerek yok. Umarım Altay orada başarılı olur. Avrupa hayalim var. Futbolu bıraktığımda niye gitmedim demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum. Başkanımızdan sözü aldım, net bir teklif gelirse değerlendiririz." şeklinde yanıtladı.
Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili Uğurcan Çakır şu ifadeleri kullandı, "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Takımın kaptanı olmaktan ve burada olmaktan mutluyum. Çıkan haberlerin ilgimi çekmediğini söyleyebilirim. Şehrimi ve takımımı seviyorum."
Uğurcan Çakır ayrıca, "Şu anda gerçekçi hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak gibi gözüküyor. Kupayı kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nın formatı değişti. Kupayı kazanmak ve kulübe bir kupa daha hediye etmek istiyoruz." dedi.