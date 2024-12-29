Uğurcan Çakır'dan Galatasaray iddialarına yanıt! "İlgimi çekmiyor"

Manchester United'ın kendisini takip ettiği ve kaleci arayışında olmasıyla ilgili soruyu Uğurcan Çakır, "Böyle bir şeyden haberim yok, gerek yok. Umarım Altay orada başarılı olur. Avrupa hayalim var. Futbolu bıraktığımda niye gitmedim demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum. Başkanımızdan sözü aldım, net bir teklif gelirse değerlendiririz." şeklinde yanıtladı.



