Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! "Bize bırakın"

Ancak transfere dair flaş bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin haberi ise İspanyol medyası duyurdu.

MOURINHO'DAN PEREZ'E TRANSFER RİCASI! Realmadridexclusivo'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e transfer ricasında bulundu. Mourinho'nun, Aymeric Laporte transferi için Perez'den izin istediği belirtildi.

Real Madrid'in, 30 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı ancak listede farklı stoper alternatiflerinin de bulunduğu kaydedildi. Bu doğrultuda Başkan Perez'in, Jose Mourinho'dan gelen istek sonrası transferde geri adım attığı ve Laporte'un artık Real Madrid'in gündeminde olmadığı aktarıldı.

Al-Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Laporte'un ise ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı ve daha rekabetçi bir lige gitmeyi planladığı vurgulandı.

A Spor'un duyurduğu habere göre Fenerbahçe'nin, Al-Nassr ile yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Suudi kulübüyle iyi ilişkileri bulunduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmeyi hedefleyen Laporte'u kadrosuna katabileceği yazıldı.