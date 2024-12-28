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Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! "Bize bırakın"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tüm umutlarını ara transfer dönemine bağlayan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yıldız isim için Real Madrid'den transfer izni istedi. İşte o isim ve İspanyol basınının duyurduğu flaş haber...

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 15:11 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 15:11
Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın

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    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

    Sarı lacivertliler ara transfer döneminde önemli takviyeler yaparak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın

    Bu doğrultuda yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda belirlenen isimlerle görüşmelere başlamıştı.

    Kanarya'nın özellikle savunma hattına takviye yapması bekleniyordu.

    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın

    Birçok önemli stoperle görüşen Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Aymeric Laporte'u gündemine almıştı.

    Bunun yanı sıra İspanyol oyuncu için Real Madrid'in de devrede olduğu ifade edilmişti.

    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın

    Ancak transfere dair flaş bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin haberi ise İspanyol medyası duyurdu.

    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın

    MOURINHO'DAN PEREZ'E TRANSFER RİCASI!

    Realmadridexclusivo'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e transfer ricasında bulundu.

    Mourinho'nun, Aymeric Laporte transferi için Perez'den izin istediği belirtildi.

    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın

    Real Madrid'in, 30 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı ancak listede farklı stoper alternatiflerinin de bulunduğu kaydedildi.

    Bu doğrultuda Başkan Perez'in, Jose Mourinho'dan gelen istek sonrası transferde geri adım attığı ve Laporte'un artık Real Madrid'in gündeminde olmadığı aktarıldı.

    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın

    Al-Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Laporte'un ise ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı ve daha rekabetçi bir lige gitmeyi planladığı vurgulandı.

    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın

    A Spor'un duyurduğu habere göre Fenerbahçe'nin, Al-Nassr ile yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Suudi kulübüyle iyi ilişkileri bulunduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmeyi hedefleyen Laporte'u kadrosuna katabileceği yazıldı.

    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın

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