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Szymanski yolcu mu? Mourinho'dan şaşırtan karar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Anderson Talisca için imza gününü beklerken, Szymanski'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyordu. Teknik direktör Jose Mourinho bu doğrultuda kararını verdi.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 16:47
Szymanski yolcu mu? Mourinho’dan şaşırtan karar

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    Fenerbahçe'nin performansıyla tartışma yaratan isimlerinden Sebastian Szymanski, Avrupa takımlarının transfer gündeminde olmasına rağmen hem yönetim hem de teknik heyet oyuncunun takımda kalmasını istedi.

    Milliyet gazetesinin haberine göre, özellikle Jose Mourinho'nun raporunda, Szymanski'nin ikinci yarıda da takımda kalması gerektiği vurgulandı.

    Szymanski yolcu mu? Mourinho’dan şaşırtan karar

    Mourinho'nun Szymanski'yi kadroda tutma kararının ardında en büyük etken, oyuncunun mücadeleci oyun anlayışı.

    10 numara olmasına rağmen her maçta defansa katkı sağlayan Szymanski, kötü bir ilk yarı geçirse de Mourinho'nun gözünde değerini kaybetmedi.

    Szymanski yolcu mu? Mourinho’dan şaşırtan karar

    Portekizli teknik adam, oyuncusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Kadromda iki tane Szymanski olsa, ikisini de oynatırım. Sadece skor katkısına bakmak doğru değil. Szymanski her zaman defansa yardım eden ve rakibe basan bir futbolcu" demişti.

    Szymanski yolcu mu? Mourinho’dan şaşırtan karar

    Bu nedenle, Mourinho'nun ligin ikinci yarısında Szymanski'ye daha fazla ihtiyaç duyacağını belirterek, astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncunun satılmaması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

    Fenerbahçe yönetimi de bu karara saygı göstererek Szymanski'yi satmama kararı aldı.

    Szymanski yolcu mu? Mourinho’dan şaşırtan karar

    Geçen sezon 54 maçta 12 gol ve 15 asistle etkili bir performans sergileyen Szymanski, bu sezon beklentilerin altında kaldı.

    Polonyalı futbolcu, 26 maçta 2 gol ve 5 asistle ilk devreyi tamamladı.

    Szymanski yolcu mu? Mourinho’dan şaşırtan karar

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