Szymanski yolcu mu? Mourinho’dan şaşırtan karar

Fenerbahçe'nin performansıyla tartışma yaratan isimlerinden Sebastian Szymanski, Avrupa takımlarının transfer gündeminde olmasına rağmen hem yönetim hem de teknik heyet oyuncunun takımda kalmasını istedi.

10 numara olmasına rağmen her maçta defansa katkı sağlayan Szymanski, kötü bir ilk yarı geçirse de Mourinho'nun gözünde değerini kaybetmedi.

Portekizli teknik adam, oyuncusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Kadromda iki tane Szymanski olsa, ikisini de oynatırım. Sadece skor katkısına bakmak doğru değil. Szymanski her zaman defansa yardım eden ve rakibe basan bir futbolcu" demişti.