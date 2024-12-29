Fatih Terim farklı başladı! Al Shabab Damac 4-1 MAÇ SONUCU

Panathinaikos kariyeri sona erdikten sonra Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, takımının kampında oynadığı ilk maçında Damac ile karşılaştı.
Siyah beyazlı ekip rakibini 4-1 yendi.
Panathinaikos kariyeri sona erdikten sonra Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, takımının kampında oynadığı ilk maçında Damac ile karşılaştı.
Siyah beyazlı ekip rakibini 4-1 yendi.
Suudi Arabistan temsilcisinin 3 golünü Bonaventura, Abdulrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Diğer gol ise Damac'lı futbolcunun kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi.
Terim, ilk resmi maçına 6 Ocak'ta Suudi Arabistan Şampiyonla Kupası çeyrek finalinde Al Fayha karşısında çıkacak.