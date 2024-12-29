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Fatih Terim farklı başladı! Al Shabab Damac 4-1 MAÇ SONUCU

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürme kararı alan ve Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, ilk maçında Damac ile karşılaştı. Terim'in ekibi sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 18:40 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 18:40
Fatih Terim farklı başladı! Al Shabab Damac 4-1 MAÇ SONUCU

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    Panathinaikos kariyeri sona erdikten sonra Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, takımının kampında oynadığı ilk maçında Damac ile karşılaştı.

    Siyah beyazlı ekip rakibini 4-1 yendi.

    Wesley Hoedt (Al Shabab X Hesabı)Wesley Hoedt (Al Shabab X Hesabı)

    Suudi Arabistan temsilcisinin 3 golünü Bonaventura, Abdulrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Diğer gol ise Damac'lı futbolcunun kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi.

    Terim, ilk resmi maçına 6 Ocak'ta Suudi Arabistan Şampiyonla Kupası çeyrek finalinde Al Fayha karşısında çıkacak.