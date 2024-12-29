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Gasperini'den Zaniolo açıklaması!

Gasperini yaptığı açıklamada, "Zaniolo, maçtan maça daha iyi tepkiler vermeye başladı. Son zamanlar daha fazla süre almaya başladı. Sürekli gelişiyor. Lazio ve Cagliari maçlarında önemli bir rol oynadı ve fark yarattı. Atletik açıdan da gelişiyor." dedi.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 15:51 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 15:51
Gasperini’den Zaniolo açıklaması!

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    Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo için konuştu.

    Gasperini yaptığı açıklamada, "Zaniolo, maçtan maça daha iyi tepkiler vermeye başladı. Son zamanlar daha fazla süre almaya başladı. Sürekli gelişiyor. Lazio ve Cagliari maçlarında önemli bir rol oynadı ve fark yarattı. Atletik açıdan da gelişiyor." dedi.

    "ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLDU"

    Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar bana hiç sorun çıkarmadı. Her zaman büyük bir istekle çalışıyor. Fiziksel olarak kötü durumdaydı ve tekrar eski haline gelebilmesi için zamana ihtiyacı vardı. Şimdi önemli bir oyuncu haline geldi." ifadelerini kullandı.

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