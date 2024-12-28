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Fenerbahçe'de 3 ayrılık 6 transfer!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadosundaki eksikleri tamamlamak isteyen sarı lacivertliler bazı isimlerle de bütçe ve kadroda yer açmak için yollarını ayıracak. Kanarya'da listede ise tam 6 yıldız var. İşte o isimler ve transferdeki son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 11:08 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 11:08
Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

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    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    Kanarya'da bu doğrultuda sol bek, orta saha, 10 numara ve kanat forvet bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi planı da devreye sokulacak.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    EN-NESYRI'YE 32 MİLYON EURO

    Talisca'yı Fenerbahçe'ye kiralamanın hazırlığını yapan Al-Nassr, Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açtı. Suudi ekibinin, golcü oyuncu için teklifini 32 milyon Euro'ya kadar yükselttiği öğrenildi.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    Ancak yönetimin, sezon başında 19.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı yıldız için bu rakamı yeterli bulmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Al-Nassr'a, "40 milyon Euro'ya satmayı düşünebiliriz" mesajını yolladığı öne sürüldü.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    SAMET AKAYDIN'IN BİLETİ KESİLDİ

    Milli oyuncunun Bilbao maçında gol yediren hatası taraftarın sabrını taşırmıştı. Tribünler Samet'e büyük tepki göstermişti. Mourinho da yaptığı açıklamada, "Oyuncumu korumam için Kadıköy'de oynatmayacağım" demişti.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    Yönetimin tecrübeli savunmacının biletini kestiği ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı kaydedildi. Samet'e Süper Lig'den birçok takımın ilgisi var.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    İSMAİL YÜKSEK'E BENFİCA TALİP

    Sarı-Lacivertliler'in yapacağı transferler merakla beklenirken, takımın yıldızlarına talipler çıkmaya devam ediyor. Bu kez de Benfica'nın İsmail Yüksek'in peşine düştüğü öğrenildi.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    Kadrosunda A Milli Takım'dan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü bulunduran Portekiz ekibinin, Fenerbahçe ile temasa geçerek İsmail'in maddi şartlarını sorduğu kaydedildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun yurt dışına gitmeye sıcak baktığı ancak son kararı yönetime bıraktığı kaydedildi.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    TALİSCA İMZA AŞAMASINDA

    Fenerbahçe, uzun süren görüşme sürecinin sonunda AlNassr ve Brezilyalı yıldız ile her konuda anlaşma sağladı. Kanarya, Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralayacak. 30 yaşındaki futbolcunun maaşının bir bölümünü Suudi ekibi üstlenecek.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    13 Ocak'ta açılacak olan ara transfer döneminde Sarı-Lacivertliler'in imza attıracağı ilk ismin Talisca olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    LAPORTE İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

    Jose Mourinho'nun bir numaralı önceliği solak bir stoper transfer edilmesi. Sarı-Lacivertliler'den listenin başında Aymeric Laporte'nin ismi var.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    İspanyol yıldız, tam da Mourinho'nun istediği gibi geriden oyun kurma konusunda bir uzman. Ancak Al-Nassr'ı ikna etmek, Talisca transferindeki kadar kolay olmayacak. Yönetim yine de Laporte için tüm şartları zorlamaya kararlı.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    HERMOSO HEMEN BİTEBİLİR

    Roma, sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol savunmacıdan çabuk vazgeçti. Bunun nedeni, İtalyan ekibinin maaş bütçesini düşürmek istemesi.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    Fenerbahçe, hem stoperde hem de sol bekte görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcuyu istediği an sezon sonuna kadar kiralayabilir. Hermoso şu anda alternatiflerden biri konumunda.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    ZALEWSKI SOL BEKE GELEBİLİR

    Roma, Hermoso gibi Zalewski'yi de gözden çıkardı. Ancak Polonyalı oyuncunun transfer listesine koyulmasının nedeni sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istememesi.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    22 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde kendisini çok isteyen Galatasaray'ı reddetmişti. Fenerbahçe'nin ikna konusundaki en büyük kozu, Zalewski'yi en çok oynatan isim olan Jose Mourinho.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    DAVID EN-NESYRI'YE BAĞLI

    Al-Nassr, EnNesyri'den vazgeçmiyor. Yönetim, Faslı yıldızı satmak istemese de her ihtimale karşı hazırlıklı. En-Nesyri'nin ayrılması halinde ilk hedef Jonathan David.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    Yıldız futbolcunun piyasa değeri 45 milyon Euro ancak Lille, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuyu bedava kaptırmamak için ocakta çok daha düşük bir bedelle satabilir.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    ELJİF ELMAS BOMBASI PATLAYABİLİR

    Sarı-Lacivertliler, '8 numara' için uzun süre Medina'nın peşinde koştu ancak Boca ile orta yol bulunamadı. Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde gündeme eski yıldızı eski yıldızı Eljif Elmas'ı aldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

    Makedon orta saha oyuncusu geçen sezonun devre arasında gittiği Leipzig'te umduğunu bulamadı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki yıldızı opsiyonla kiralamayı planlıyor.

    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!

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