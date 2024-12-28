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Mustafa Denizli'den flaş Icardi sözleri!

Mustafa Denizli, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Arjantinli yıldızın sakatlanmasının Galatasaray için şans olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 11:50 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 11:50
Mustafa Denizli’den flaş Icardi sözleri!

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    Mustafa Denizli, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Mauro Icardi. (ARŞİV)Mauro Icardi. (ARŞİV)

    "ICARDI'NİN SAKATLIĞI G.SARAY İÇİN ŞANS OLDU"

    HT Spor'a konuşan Denizli'nin açıklamaları şu şekilde;

    "Çok tuhaf gelecek ama zaman zaman ben ters şeylerden sonuca gitmeye çalışırım. Icardi'nin gidişi Galatasaray için bir şans. Icardi genelde mutlu olan bir insan değil, bir de sakatlık girdiği zaman üzerine Icardi'ye Okan Buruk zaten ciddi manada daha fazla ilgi ve müsamaha gösteriyor. Bu davranış da doğrudur. Icardi'nin genel futbol yaşamına baktığın zaman birinci sezonları çok başarılı geçen ondan sonra da problemler yaşayan bir futbolcu. Türkiye'de de bunu yaşadı. Icardi'nin birinci yılını düşünün. Tribünler onun için şarkılar besteliyor... Okan Hoca ikisini beraber oynattığı zaman Türkiye'de onlara karşı koyacak defans çok az fakat sadece onların sorunları saha içinde değil. Saha dışında da sorunları olduğu zaman kafası rahat olmayan futbolcu zaman zaman takım içerisinde problem de yaratabilir, mutsuzluğundan dolayı. Icardi, Galatasaray taraftarının sevgilisi. Osimhen geldi şimdi, şu anda Icardi yok. Hiç kimse bahsetmiyor 'Icardi yok' diye. İşler yolunda gittiği zaman bu hissedilmiyor."

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