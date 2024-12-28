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Premier Lig'in yeni Mourinho'su: Vitor Pereira

Türkiye'de Fenerbahçe'nin başına iki kez geçen, son olarak Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira, İngiltere Premier Ligi kariyerine harika başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 10:38 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 10:38
Premier Lig’in yeni Mourinho’su: Vitor Pereira

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    Suudi ekibinden ayrıldıktan sonra yerine Fatih Terim'in geçtiği Pereira, Premier Lig'de Wolverhampton'la ilk iki maçını da kazandı. İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı sahasında 2-0'lık sonuçla devirdi.

    Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig'deki 2 karşılaşmasından da zaferle ayrılan ikinci Portekizli çalıştırıcı olan Pereira, Turuncu-Siyahlılar'ı adeta ayağa kaldırdı. Takma adı Wolves olan ekip, deneyimli futbol adamından önce çıktığı 16 maçta sadece 9 puan toplarken, onunla birlikte geçirdikleri 1 haftalık dönemde hem 6 puan aldı hem de kalesinde gol bile görmedi.

    Taraftarların kalbini kısa sürede kazanmayı başaran tecrübeli hoca, "Normalde tribünlerle teknik adam arasındaki kimya biraz zaman alır. Ancak burada ilk günden adımı söylemeye başladılar" dedi.

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