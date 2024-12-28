Premier Lig’in yeni Mourinho’su: Vitor Pereira

Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig'deki 2 karşılaşmasından da zaferle ayrılan ikinci Portekizli çalıştırıcı olan Pereira, Turuncu-Siyahlılar'ı adeta ayağa kaldırdı. Takma adı Wolves olan ekip, deneyimli futbol adamından önce çıktığı 16 maçta sadece 9 puan toplarken, onunla birlikte geçirdikleri 1 haftalık dönemde hem 6 puan aldı hem de kalesinde gol bile görmedi.
Taraftarların kalbini kısa sürede kazanmayı başaran tecrübeli hoca, "Normalde tribünlerle teknik adam arasındaki kimya biraz zaman alır. Ancak burada ilk günden adımı söylemeye başladılar" dedi.