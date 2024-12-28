Premier Lig’in yeni Mourinho’su: Vitor Pereira

Suudi ekibinden ayrıldıktan sonra yerine Fatih Terim'in geçtiği Pereira, Premier Lig'de Wolverhampton'la ilk iki maçını da kazandı. İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı sahasında 2-0'lık sonuçla devirdi.Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig'deki 2 karşılaşmasından da zaferle ayrılan ikinci Portekizli çalıştırıcı olan Pereira, Turuncu-Siyahlılar'ı adeta ayağa kaldırdı. Takma adı Wolves olan ekip, deneyimli futbol adamından önce çıktığı 16 maçta sadece 9 puan toplarken, onunla birlikte geçirdikleri 1 haftalık dönemde hem 6 puan aldı hem de kalesinde gol bile görmedi.Taraftarların kalbini kısa sürede kazanmayı başaran tecrübeli hoca, "dedi.