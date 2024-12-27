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Zaniolo'dan Galatasaray'a çılgın gelir!

Yeni sezonda Galatasaray'dan kiralık olarak Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipten şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu hakkında Atalanta son kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:27 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:27
Zaniolo’dan Galatasaray’a çılgın gelir!

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    Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan futbolcu, takımında son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor.

    Zaniolo’dan Galatasaray’a çılgın gelir!

    Sezon başından aralık ayına kadar çıktığı 12 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Zaniolo, aralık ayında çıktığı 5 maçta ise 2 gol ve 2 asist kaydetti.

    Yıldız isimden son olarak Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi.

    Zaniolo’dan Galatasaray’a çılgın gelir!

    İTALYANLAR KARARINI VERDİ

    Atalanta'nın Zaniolo için Galatasaray'la yaptığı sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Bergamo ekibi şartlar gerçekleşmese de 15.5 milyon euroyu Zaniolo için ödemeyi düşünüyor.

    Zaniolo’dan Galatasaray’a çılgın gelir!

    2023 yılında Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraya gönderen Aslan, bu yıl da kiralama bedelinden 6.4 milyon euro kazanmıştı.

    Zaniolo’dan Galatasaray’a çılgın gelir!

    Şubat 2023'te 15 milyon euroya Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu, kendisine ödenen bonservisi bu ücretlerle neredeyse çıkarttı.

    Zaniolo’dan Galatasaray’a çılgın gelir!

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