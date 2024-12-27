Zaniolo’dan Galatasaray’a çılgın gelir!

Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan futbolcu, takımında son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor.

Yıldız isimden son olarak Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi.

Sezon başından aralık ayına kadar çıktığı 12 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Zaniolo, aralık ayında çıktığı 5 maçta ise 2 gol ve 2 asist kaydetti.

İTALYANLAR KARARINI VERDİ

Atalanta'nın Zaniolo için Galatasaray'la yaptığı sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Bergamo ekibi şartlar gerçekleşmese de 15.5 milyon euroyu Zaniolo için ödemeyi düşünüyor.