Zaniolo’dan Galatasaray’a çılgın gelir!

Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan futbolcu, takımında son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor.
Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan futbolcu, takımında son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor.
Sezon başından aralık ayına kadar çıktığı 12 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Zaniolo, aralık ayında çıktığı 5 maçta ise 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Yıldız isimden son olarak Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi.
İTALYANLAR KARARINI VERDİ
Atalanta'nın Zaniolo için Galatasaray'la yaptığı sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Bergamo ekibi şartlar gerçekleşmese de 15.5 milyon euroyu Zaniolo için ödemeyi düşünüyor.
2023 yılında Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraya gönderen Aslan, bu yıl da kiralama bedelinden 6.4 milyon euro kazanmıştı.
Şubat 2023'te 15 milyon euroya Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu, kendisine ödenen bonservisi bu ücretlerle neredeyse çıkarttı.