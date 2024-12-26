Sergio Reguilon (REUTERS) SIRADA SOL BEK VAR Jayden Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlığı sonrasındasol bek arayışına başlayan Fenerbahçe'de gündemde pek çok isim var. Ferdi Kadıoğlu'nun satışı sonrasında planlanan ancak gerçekleştirilmeyen transfer için ilk sıralardaki oyunculardan biri Sergio Reguilon olabilir. Zira Tottenham taraftarları artık güçlü bir sesle yıldız ismi istemediğini belirtiyor.

Sergio Reguilon (REUTERS) SAYGISIZLIK SONU OLDU Reguilon, Manchester United'ı 4-3 yendikleri kupa maçında Teknik Direktör Ange Postecoglou'ya yönelik saygısız bir tavır sergiledi. Bu durum, Tottenham taraftarlarının defans oyuncusunun takımdan gönderilmesi çağrısında bulunmasına neden oldu. İngiliz basını ise Jose Mourinho'nun etkisiyle Reguilon'u Fenerbahçe için potansiyel bir transfer adayı olarak öne çıkardı.

Sergio Reguilon (Takvim Foto Arşiv) 30 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ Jose Mourinho'nun listesindeki isimlerden biri olan Sergio Reguilon, 2020 yılında 30 milyon Euro karşılığında Real Madrid'den Tottenham'a geçiş yapmıştı. Portekizli teknik direktörün yaptığı bu transfer sonrasında İspanyol sol bek beklentileri çok fazla karşılayamadı. Manchester United ve Brentford'da kiralandı. Londra temsilcisiyle 29 karşılaşmaya çıkan Reguilon, 5 asistlik performans gösterdi.

Sergio Reguilon (Takvim Foto Arşiv) SADECE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR Geçtiğimiz hafta İngiliz basınında çıkan haberlerde Sergio Reguilon için; "Sadece kulüpten geçimini sağlıyor. Tüm sezon boyunca tek bir dakika bile oynamadı ve herkesin iyiliği için Ocak transfer döneminde ayrılması gerekiyor" yorumları yapılmıştı.

Sergio Reguilon (REUTERS) Tottenham podcastleri ile tanınan Lilywhites Rose'un sahibi John Wenham ise bunun Kuzey Londralılar için mükemmel bir çözüm olacağını söyledi. Wrenham açıklamasında; "Bence bir anlaşma yapabilirler. Geçmişte oyuncuları Türkiye'ye taşımada bazı başarılar elde ettik. Bu nedenle, özellikle Fenerbahçe'nin ilk 11'deki sol beki Jayden Oosterwolde'un sezon dışı kalmasıyla bu anlaşma mümkün. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyeceklerdir ve kesinlikle Tottenham açısından memnuniyetle karşılanacak bir transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.