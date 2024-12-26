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Jose Mourinho'ya çağrı: Bizi kurtar! 30 milyon Euro'ya almıştı

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı lacivetliler, Anderson Talisca'yı bitirdikten sonra farkl mevkilerde de tecihlerini yaparak yoluna devam etmeyi planlıyor. Jose Mourinho'ya eski öğrencisini alması konusunda çağrıda bulunuldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 19:08 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 19:08
Jose Mourinho’ya çağrı: Bizi kurtar! 30 milyon Euro’ya almıştı

İÇİNDEKİLER

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    Milyonlarca taraftarına şampiyonluk armağan etmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları erkenden başladı ve ivme kazandı. Yönetim, Jose Mourinho'nun istediği isimlere imza attırabilmek adına yoğun bir çaba içerisinde. En önemli bölgelerden biri ise sol bek olarak gözüküyor.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    ANDERSON TALISCA BİTMEK ÜZERE

    Szymanski'den bu sezon istediği verimi alamayan ve Polonyalı futbolcuyu zaman zaman orta sahada oyun kurucu rolünde de görmek isteyen Jose Mourinho, 10 numara için takviye talep etti.

    Yönetim de ilk iş olarak Anderson Talisca'yı sundu ve çıkan onayın ardından görüşmelerde ciddi mesafe kat edildi.Suudi basını ise transferin neredeyse tamamlandığını bildirdiyor.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    TRANSFERLER DEVAM EDECEK

    Galatasaray'ı geride bırakabilmek adına sezonun 2. yarısında 9 puan fazladan toplaması gereken Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de yine üst turları görerek adından söz ettirmeyi planlıyor.

    Bunun için de kadrosunu güölendirmeyi düşünen Kanarya'da birkaç hamle gelecek.

    Sergio Reguilon (REUTERS)Sergio Reguilon (REUTERS)

    SIRADA SOL BEK VAR

    Jayden Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlığı sonrasındasol bek arayışına başlayan Fenerbahçe'de gündemde pek çok isim var. Ferdi Kadıoğlu'nun satışı sonrasında planlanan ancak gerçekleştirilmeyen transfer için ilk sıralardaki oyunculardan biri Sergio Reguilon olabilir. Zira Tottenham taraftarları artık güçlü bir sesle yıldız ismi istemediğini belirtiyor.

    Sergio Reguilon (REUTERS)Sergio Reguilon (REUTERS)

    SAYGISIZLIK SONU OLDU

    Reguilon, Manchester United'ı 4-3 yendikleri kupa maçında Teknik Direktör Ange Postecoglou'ya yönelik saygısız bir tavır sergiledi. Bu durum, Tottenham taraftarlarının defans oyuncusunun takımdan gönderilmesi çağrısında bulunmasına neden oldu. İngiliz basını ise Jose Mourinho'nun etkisiyle Reguilon'u Fenerbahçe için potansiyel bir transfer adayı olarak öne çıkardı.

    Sergio Reguilon (Takvim Foto Arşiv)Sergio Reguilon (Takvim Foto Arşiv)

    30 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

    Jose Mourinho'nun listesindeki isimlerden biri olan Sergio Reguilon, 2020 yılında 30 milyon Euro karşılığında Real Madrid'den Tottenham'a geçiş yapmıştı. Portekizli teknik direktörün yaptığı bu transfer sonrasında İspanyol sol bek beklentileri çok fazla karşılayamadı. Manchester United ve Brentford'da kiralandı.

    Londra temsilcisiyle 29 karşılaşmaya çıkan Reguilon, 5 asistlik performans gösterdi.

    Sergio Reguilon (Takvim Foto Arşiv)Sergio Reguilon (Takvim Foto Arşiv)

    SADECE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

    Geçtiğimiz hafta İngiliz basınında çıkan haberlerde Sergio Reguilon için; "Sadece kulüpten geçimini sağlıyor. Tüm sezon boyunca tek bir dakika bile oynamadı ve herkesin iyiliği için Ocak transfer döneminde ayrılması gerekiyor" yorumları yapılmıştı.

    Sergio Reguilon (REUTERS)Sergio Reguilon (REUTERS)

    Tottenham podcastleri ile tanınan Lilywhites Rose'un sahibi John Wenham ise bunun Kuzey Londralılar için mükemmel bir çözüm olacağını söyledi.

    Wrenham açıklamasında;

    "Bence bir anlaşma yapabilirler. Geçmişte oyuncuları Türkiye'ye taşımada bazı başarılar elde ettik. Bu nedenle, özellikle Fenerbahçe'nin ilk 11'deki sol beki Jayden Oosterwolde'un sezon dışı kalmasıyla bu anlaşma mümkün. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyeceklerdir ve kesinlikle Tottenham açısından memnuniyetle karşılanacak bir transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.

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