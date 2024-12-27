Hakan Çalhanoğlu’dan Galatasaray’ı üzen sözler!

Kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Artık çok genç bir futbolcu da değilim, umarım kariyerimi burada tamamlarım. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama benim umudum bu. Kesinlikle mümkün olduğunca uzun süre burada kalacağım." ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YOLCULUK"



Milan kariyerinin ardından 2021 yılında Inter'e imza atan 30 yaşındaki futbolcu, "Inter'de ne oldu, her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Milan'dan buraya transfer olmak kolay değil. Ama geçmişte bile Inter'i hep sevmişimdir. Inter formasını giydiğim ilk andan itibaren kariyerime damga vuran ve beni şu anda olduğum futbolcu yapan olağanüstü bir yolculuk başladı." dedi.