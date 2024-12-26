Ergin Ataman ve Fatih Terim (AA)
AL-SHABAB NE ZAMAN KURULDU?
Fatih Terim'in çalıştıracağı Al-Shabab Football Club, 1947 tarihinde kuruldu. Maçlarını 15 bin kişi kapasiteli Al-Shabab Stadyumu'nda oynuyor. Başkanlığını Kholaif Al-Hweshan yapıyor.
Al Shabab'ın tarihinde önemli başarılar bulunuyor (Al Shabab Instagram Hesabı)
AL-SHABAB'IN KAZANDIĞI KUPALAR
Suudi Arabistan temsilcisinin müzesinde 6 Pro Lig, 3 Suudi Arabistan Kupası, 3 Prens Kupası, 1 Suudi Süper Kupası, 1 Asya Kupa Galipleri Kupası ve 1 Arap Körfez Kupası bulunmaktadır.
Al Shabab 6. sırada bulunuyor (Al Shabab Instagram Hesabı)
AL-SHABAB'IN PİYASA DEĞERİ
13 haftası geride kalan Suudi Arabistan liginde Fatih Terim ile başarılı olabilmek adına mücadele verecek Al-Shabab'ın kadro değeri 43 milyon Euro. Kulüpte birbirinden önemli futbolcular forma giyiyor.
Futbol dünyasının tanıdığı Yannick Carrasco, Robet Renan, Daniel Podence, Criestian Guanca, Gustavo Cuellar, Giacomo Bonaventura, Abderrazak Hamdallah ve Wesley Hoedt gibi isimler Al-Shabab için ter döküyor.
Fatih Terin (AA)
FATİH TERİM'İN İLK MAÇI NE ZAMAN?
Al-Shabab ile prensipte anlaşan Fatih Terim'in ilk maçı Suudi Arabistan Kral Kupası'nda olacak. Takımıyla Al-Fahya'ya karşı turu geçme mücadelesi verecek.