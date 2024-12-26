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Fatih Terim'in anlaştığı Al-Shabab hakkında her şey

Galatasaray sonrasında Panathinaikos ile anlaşan ancak buradaki macerası çok kısa süren Fatih Terim'in yeni adresi Al Shabab oldu. Deneyimli teknik adamın çalıştıracağı kulübü hakkında bilinmesi gerekenler takvim.com.tr'de. İşte Al-Shabab'ın tarihi, oyuncuları, Transfermarkt değeri, kazandığı kupalar, ve geçmişi...

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:25
Fatih Terim’in anlaştığı Al-Shabab hakkında her şey

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    Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile anlaşmaya vardı. Deneyili teknik adam 6 aylığına anlaştığı yeni kulübünde Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile birlikte çalışacak.

    Ayrıca Yasin Küçük, Metin Çakıroğlu, Mert Çetin ve Eray Sözen de ekipt yer alacak.

    Fatih Terim (AA)Fatih Terim (AA)

    TRANSFER YAPMAYACAK

    TRT Spor'da konuşan Fatih Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış" açıklamasını yaptı.

    Fatih Terim (AA)Fatih Terim (AA)

    FATİH TERİM AL-SHABAB'TAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    Tecrübeli teknik diektör, Suudi Arabistan temsilcisinden 2 milyon dolar alacak. Ayrıca yarım sezonun ardından bir sene de opsiyonu bulunuyor. Performansa göre sözleşmesinin uzatılması gündemde.

    Ergin Ataman ve Fatih Terim (AA)Ergin Ataman ve Fatih Terim (AA)

    AL-SHABAB NE ZAMAN KURULDU?

    Fatih Terim'in çalıştıracağı Al-Shabab Football Club, 1947 tarihinde kuruldu. Maçlarını 15 bin kişi kapasiteli Al-Shabab Stadyumu'nda oynuyor. Başkanlığını Kholaif Al-Hweshan yapıyor.

    Al Shabab'ın tarihinde önemli başarılar bulunuyor (Al Shabab Instagram Hesabı)Al Shabab'ın tarihinde önemli başarılar bulunuyor (Al Shabab Instagram Hesabı)

    AL-SHABAB'IN KAZANDIĞI KUPALAR

    Suudi Arabistan temsilcisinin müzesinde 6 Pro Lig, 3 Suudi Arabistan Kupası, 3 Prens Kupası, 1 Suudi Süper Kupası, 1 Asya Kupa Galipleri Kupası ve 1 Arap Körfez Kupası bulunmaktadır.

    Al Shabab 6. sırada bulunuyor (Al Shabab Instagram Hesabı)Al Shabab 6. sırada bulunuyor (Al Shabab Instagram Hesabı)

    AL-SHABAB'IN PİYASA DEĞERİ

    13 haftası geride kalan Suudi Arabistan liginde Fatih Terim ile başarılı olabilmek adına mücadele verecek Al-Shabab'ın kadro değeri 43 milyon Euro. Kulüpte birbirinden önemli futbolcular forma giyiyor.

    Futbol dünyasının tanıdığı Yannick Carrasco, Robet Renan, Daniel Podence, Criestian Guanca, Gustavo Cuellar, Giacomo Bonaventura, Abderrazak Hamdallah ve Wesley Hoedt gibi isimler Al-Shabab için ter döküyor.

    Fatih Terin (AA)Fatih Terin (AA)

    FATİH TERİM'İN İLK MAÇI NE ZAMAN?

    Al-Shabab ile prensipte anlaşan Fatih Terim'in ilk maçı Suudi Arabistan Kral Kupası'nda olacak. Takımıyla Al-Fahya'ya karşı turu geçme mücadelesi verecek.

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