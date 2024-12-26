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Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile anlaşmaya vardı. Deneyili teknik adam 6 aylığına anlaştığı yeni kulübünde Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile birlikte çalışacak. Ayrıca Yasin Küçük, Metin Çakıroğlu, Mert Çetin ve Eray Sözen de ekipt yer alacak.

Fatih Terim (AA) TRANSFER YAPMAYACAK TRT Spor'da konuşan Fatih Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış" açıklamasını yaptı.