Jonathan David (Takvim Foto Arşiv)

FORVETE JONATHAN DAVID

Fanatik'in haberine göre devre arsaı transfer döneminden en karlı şekilde çıkmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen yeni isim ise Jonathan David. Amerika'da doğduktan sonra Kanada'da devam eden futbol hayatında Avrupa'ya ilk transferini Gent ile yapan 24 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında 27 milyon Euro karşılığında Lille'e imza atmıştı.

Fransız temsilcisinde son dönemde yaşadığı düşüşe rağmen bu sezon 26 maçta 17 gol atıp 5 de asist yaptı.