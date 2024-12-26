Youssef En-Nesyri Sevilla'dan transfer edilmişti (AA)
AL-NASSR BONSERVİS Mİ ÖDEYECEK?
Geçtiğimiz günlerde Anderson Talisca transferini duyuran Riyad Tv, Faslı golcünün Anderson Talisca karşılığında takasla gelebileceğini ve görüşmelerin başladığını belirterek Suudi temsilcisinin bonsevis ödeyeceğini duyurmuştu.
Jonathan David (Takvim Foto Arşiv)
FORVETE JONATHAN DAVID
Fanatik'in haberine göre devre arsaı transfer döneminden en karlı şekilde çıkmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen yeni isim ise Jonathan David. Amerika'da doğduktan sonra Kanada'da devam eden futbol hayatında Avrupa'ya ilk transferini Gent ile yapan 24 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında 27 milyon Euro karşılığında Lille'e imza atmıştı.
Fransız temsilcisinde son dönemde yaşadığı düşüşe rağmen bu sezon 26 maçta 17 gol atıp 5 de asist yaptı.
Jonathan David (Takvim Foto Arşiv)
KONTRATI BİTİYOR
Fransa kariyerinde çıktıpı 209 karşılaşmada ağları 101 kez havalandıran Jonathan David, 23 de gol pası verdi. 1 Fransa Ligue 1 ve 1 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Robert Lewandowski (İHA)
BARCELONA'NIN ADI DA GEÇİYOR
Jonathan David'in transfer süecinde Fenerbahçe tek takım değil. Robert Lewandowski'nin yaşının ilerlemesi nedeniyle alternatif arayan Katalan temsilcisinin Kanadalı forveti istediği biliniyor.