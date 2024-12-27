Trabzonspor’da Manaj sesleri!

Trabzonspor, Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj'ı gündemine aldı.



27 yaşındaki forvet konusunda teknik direktör Şenol Güneş'in istekli olduğu belirtildi. Tecrübeli hocanın lig içindeki en çok beğendiği isimlerden biri olan Manaj konusunda bordo-mavili yönetimin kısa zamanda harekete geçmesi bekleniyor. Sivasspor cephesinin talep edeceği bonservis rakamına göre bu transfer netlik kazanacak.



BANZA YERİNE MANAJ



Bu sezon sakatlık problemi de yaşayan ve 12 lig maçında 954 dakika forma giyebilen Manaj, 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Kiralık olan Banza'nın yeni sezonda takımda devam etmesi zor gözüküyor. Çünkü Braga'nın Banza için bonservis beklentisi 15-20 milyon Euro civarında. Trabzonspor, şartların uygun olması halinde Manaj'ı Ocak ayında kadrosuna katarsa, yaz döneminde forvet aramaktan kurtulacak.