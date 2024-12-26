Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Slovak stoper için flaş hamle

Çok agresif bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'den flaş hamleler üst üste geliyor. Anderson Talisca'yı imza aşamasına getiren Sarı-Lacivertliler sol stoper pozisyonu için Mario Hermoso ve Aymeric Laporte ile görüşme yapmıştı.
Çok agresif bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'den flaş hamleler üst üste geliyor. Anderson Talisca'yı imza aşamasına getiren Sarı-Lacivertliler sol stoper pozisyonu için Mario Hermoso ve Aymeric Laporte ile görüşme yapmıştı.
PSG'NIN YANITI BEKLENİYOR
Savunmaya 2 isimle birden takviye etmeyi planlayan yönetimden ses getirecek bir atak daha geldi. Sportif direktör Mario Branco'nun ismi bir süredir Galatasaray ile ciddi şekilde anılan Milan Skriniar için resmen devreye girdiği öğrenildi.
Branco'nun önceki gün PSG kulübünün yöneticileri ile bir araya gelerek Slovak stoperin durumu ve transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldığı belirlendi. Fenerbahçe kulübünün resmi kiralama teklifinin PSG'ye iletildiği ve yanıt beklendiği gelen bilgiler arasında.
PSG'de teknik direktör Luis Enrique ile yıldızı barışmayan ve devre arasında takımdan ayrılmasına karar verilen Skriniar'ın Galatasaray'la büyük oranda anlaştığı belirtiliyordu.
İTALYA'DAN DA TALİBİ VAR
Ancak Fenerbahçe'nin yaptığı son hamlenin ardından tecrübeli yıldızın nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor. Skriniar ile İtalya Serie A'dan da 2 kulübün çok yakından ilgilendiği öğrenildi.
CİMBOM YAKIN TEMASTA
Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefler için kaliteli bir stoper almak isteyen Galatasaray listenin ilk sırasındaki Milan Skriniar için temaslarını sıklaştırmış durumda. Sarı- Kırmızılılar başta Fenerbahçe olmak üzere başka takımların da transferde devreye girmesinin ardından yeni bir hamle yaptı.
Milano'da bulunan teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun Slovak yıldızın menajeriyle bir araya geldiği öğrenildi. Skriniar'ın şu anda ilk tercihinin Galatasaray olduğu ancak kesin karar vermek için ocak ayının ilk haftasını bekleyeceği öğrenildi. Buruk'un sürekli yıldız futbolcu ile görüntülü görüşme yaptığı ve rotasının başka yere kaymaması için çaba harcadığı da gelen bilgiler arasında.