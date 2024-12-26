Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Slovak stoper için flaş hamle

İTALYA'DAN DA TALİBİ VAR Ancak Fenerbahçe 'nin yaptığı son hamlenin ardından tecrübeli yıldızın nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor. Skriniar ile İtalya Serie A 'dan da 2 kulübün çok yakından ilgilendiği öğrenildi.

Okan Buruk.

CİMBOM YAKIN TEMASTA

Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefler için kaliteli bir stoper almak isteyen Galatasaray listenin ilk sırasındaki Milan Skriniar için temaslarını sıklaştırmış durumda. Sarı- Kırmızılılar başta Fenerbahçe olmak üzere başka takımların da transferde devreye girmesinin ardından yeni bir hamle yaptı.

Milano'da bulunan teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun Slovak yıldızın menajeriyle bir araya geldiği öğrenildi. Skriniar'ın şu anda ilk tercihinin Galatasaray olduğu ancak kesin karar vermek için ocak ayının ilk haftasını bekleyeceği öğrenildi. Buruk'un sürekli yıldız futbolcu ile görüntülü görüşme yaptığı ve rotasının başka yere kaymaması için çaba harcadığı da gelen bilgiler arasında.