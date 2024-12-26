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45 yıl sonra gelen tarihi zafer! Chelsea Fulham 1-2 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Fulham'a 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Konuk takım 45 yıl sonra rakibini deplasmanda yendi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 20:15 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 20:15
45 yıl sonra gelen tarihi zafer! Chelsea Fulham 1-2 MAÇ SONUCU

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    Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea'nin golünü 16. dakikada Cole Palmer kaydederken, Marco Silva'nın takımı Fulham'a galibiyeti getiren goller 82. dakikada Harry Wilson ve uzatma dakikalarında Rodrigo Muniz'den geldi.

    Bu mağlubiyetle birlikte Chelsea, ligde üst üste ikinci beraberliğini alarak 35 puanda kaldı. Fulham ise puanını 28'e yükseltti.

    Fulham Chelsea'yi 45 yıl sonra dış sahada mağlup etti (REUTERS)Fulham Chelsea'yi 45 yıl sonra dış sahada mağlup etti (REUTERS)

    TARİHİ GALİBİYET

    Fulham, bu sonuçla birlikte 45 yıl sonra Chelsea'yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Son olarak 1979 yılında rakibini Stamford Bridge'de yenen Fulham, tarihi bir zafer elde etti.

    Ligin bir sonraki haftasında Fulham, Bournemouth'u ağırlayacak. Chelsea ise Ipswich Town deplasmanına konuk olacak.