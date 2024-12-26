45 yıl sonra gelen tarihi zafer! Chelsea Fulham 1-2 MAÇ SONUCU

Bu mağlubiyetle birlikte Chelsea, ligde üst üste ikinci beraberliğini alarak 35 puanda kaldı. Fulham ise puanını 28'e yükseltti.

Fulham Chelsea'yi 45 yıl sonra dış sahada mağlup etti (REUTERS)

TARİHİ GALİBİYET

Fulham, bu sonuçla birlikte 45 yıl sonra Chelsea'yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Son olarak 1979 yılında rakibini Stamford Bridge'de yenen Fulham, tarihi bir zafer elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında Fulham, Bournemouth'u ağırlayacak. Chelsea ise Ipswich Town deplasmanına konuk olacak.