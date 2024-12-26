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City'nin kabusu bitmiyor! Manchester City Everton 1-1 MAÇ SONUCU

Premier League’in 18. haftasında Etihad Stadyumu’nda Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 19:16 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 19:16
City’nin kabusu bitmiyor! Manchester City Everton 1-1 MAÇ SONUCU

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    Maçın 14. dakikasında Bernardo Silva'nın attığı golle öne geçen Manchester City, üstünlüğünü koruyamadı. 36. dakikada Iliman Ndiaye, Everton adına skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    Erling Haaland (REUTERS)Erling Haaland (REUTERS)

    İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, 53. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Erling Haaland, Jordan Pickford'u geçemeyince City kritik bir fırsatı kaçırdı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

    Bu sonuçla Manchester City puanını 28'e, Everton ise 17'ye yükseltti. Ancak Pep Guardiola'nın ekibi için zorlu süreç devam ediyor. 2024 yılının son maçında da galibiyet alamayan Manchester City, son dokuz lig maçında yalnızca bir galibiyet, iki beraberlik ve altı mağlubiyet elde etti.