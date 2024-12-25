Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezeguet’in bonservisi

AL AHLY İSTİYOR
Trabzonspor'un kadrosunda bulunan Trezeguet için yetiştiği kulüp olan Al-Ahly devreye girdi. Kahire temsilcisi eski oyuncusunu geri getirmek adına görüşmelere ve temaslara başladı. Ülkenin en önemli futbol takımı olarak görülen Kartallar'da 87 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 9 da asist yaptı. O dönem zaman zaman beklerde de oynaması nedeniyle skor katkısı düşük kaldı.
"GÖRÜŞMELER CİDDİ ŞEKİLDE İLERLİYOR"
El-Ahly.com'un haberine göre Radio On Sport FM'deki programa katılan Mısır Futbol Federasyonu eski Başkan Yardımcısı Ahmed Schubert, Trabzonspor'un Trezeguet için istediği bonservisin 1.2 milyon Euro olduğunu duyurdu.
Schubert şunları söyledi; "Al Ahly, Trezeguet'i kadroya dahil etmek istiyor. Eğer Al Rayyan ve Trabzonspor arasında farklı bir insiyatif olmazsa oyuncu Trabzon'a geri dönecek. Şu an Katar'da mutlu ve iyi bir performansı var. Gelecek yazdan itibaren gerçekleşmesi mümkün transfer için 1.2 milyon € talep ediliyor. Bu da çok yüksek bir seviyede değil. Görüşmeler devam ediyor. Kulüpte ciddi bir mesai harcanıyor."