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Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezeguet'in bonservisi

Devre arası transfer dönemine hazırlanan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Bordo mavililede kadroya katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Gelir elde etmeyi planlayan ve kaynak oluşturmaya çalışan Fırtına'nın gündeminde Trezguet var. Mısırlı futbolcu için istenen bonservis belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 18:43 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 19:36
Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezeguet’in bonservisi

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    Trabzonspor'da sezon başında Katar'a kiralanan Trezeguet'in kontratı gelecek senenin sonunda tamamlanıyor. Mısırlı yıldızın yazın yeni bir takımla anlaşacağı iddia edildi ve bordo mavililerin istediği bonservis açıklandı.

    Deneyimli kanat oyuncusunun Al Ahly tarafından istendiği ve 1.2 milyon Euro bonservis talep edildiği belirtildi. Ayrıca görüşmelerin ciddi bir şekilde ilerlediği aktarıldı.

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

    ASTON VILLA'DAN GELDİ

    Ülkemizde daha önce Kasımpaşa ve Başakşehir formaları da giyen Trezeguet, lacivert beyazlılardaki performansıyla 13 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu. Ancak burada tutunamayarak turuncu lacivertliler tarafından kiralanmıştı. 2022-2023 sezonunda ise Trabzonspor'a 4 milyon Euro bedelle imza attı.

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

    KATKISI ÜST DÜZEY OLDU

    Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurması için getirilen ve bu sebeple zaman zamna eleştirilere maruz kalsa da Trabzonspor'da 76 karşılaşmaya çıkan Trezeguer, 25 gol atıp 16 da asist yaptı. Toplamd 41 kez tabelanın değişmesini sağladı.

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

    ST. GALLEN MAÇI SON OLDU

    Bu sezon Trabzonspor formasıyla Avrupa'da 6 ve ligde 1 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Trezeguet, Ruzomberok karşısında 1 kez ağları havalandırdı. Diğer maçları ise boş geçti. 29 Ağustos'ta oynanan ve 44 dakika forma giydiği St. Gallen maçının ardından Eyüpspor mücadelesinde özel izinli olarak ayrıldığı Trabzonspor'a veda etti.

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

    ST. GALLEN MAÇI SON OLDU

    Bu sezon Trabzonspor formasıyla Avrupa'da 6 ve ligde 1 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Trezeguet, Ruzomberok karşısında 1 kez ağları havalandırdı. Diğer maçları ise boş geçti. 29 Ağustos'ta oynanan ve 44 dakika forma giydiği St. Gallen maçının ardından Eyüpspor mücadelesinde özel izinli olarak ayrıldığı Trabzonspor'a veda etti.

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

    KATAR'A BEDAVA KİRALANDI

    Bu sezon Trabzonspor formasıyla Avrupa'da 6 ve ligde 1 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Trezeguet, Ruzomberok karşısında 1 kez ağları havalandırdı. Diğer maçları ise boş geçti. 29 Ağustos'ta oynanan ve 44 dakika forma giydiği St. Gallen maçının ardından Eyüpspor mücadelesinde özel izinli olarak ayrıldığı Trabzonspor'a veda etti.

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

    ÇOK İYİ FUTBOLCU AMA MUTSUZDU

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yıldız futbolcu hakkında yaptığı açıklamada; "Bence çok iyi bir futbolcu. Ama ayrılmak isteği vardı. Bize kulüpte mutsuz olduğunu ve bu yüzden performansını tam olarak yansıtamadığını belirtti. Bizde mecburen kiralamak durumunda kaldık. Zaten kontenjan için de yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

    3 GOL ATIP 2 ASİST YAPTI

    Trezeguet, kiralandığı Al Rayyan'da 14 karşılaşmaya çıktı. 8'i Katar Yıldızlar Ligi, ve 6'sı Asya Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere mücadele vediği maçllarda 3 kez gol sevinci yaşadı. 2 de asist yaparak takımına katkıda bulundu.

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

    AL AHLY İSTİYOR

    Trabzonspor'un kadrosunda bulunan Trezeguet için yetiştiği kulüp olan Al-Ahly devreye girdi. Kahire temsilcisi eski oyuncusunu geri getirmek adına görüşmelere ve temaslara başladı. Ülkenin en önemli futbol takımı olarak görülen Kartallar'da 87 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 9 da asist yaptı. O dönem zaman zaman beklerde de oynaması nedeniyle skor katkısı düşük kaldı.

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

    "GÖRÜŞMELER CİDDİ ŞEKİLDE İLERLİYOR"

    El-Ahly.com'un haberine göre Radio On Sport FM'deki programa katılan Mısır Futbol Federasyonu eski Başkan Yardımcısı Ahmed Schubert, Trabzonspor'un Trezeguet için istediği bonservisin 1.2 milyon Euro olduğunu duyurdu.

    Schubert şunları söyledi; "Al Ahly, Trezeguet'i kadroya dahil etmek istiyor. Eğer Al Rayyan ve Trabzonspor arasında farklı bir insiyatif olmazsa oyuncu Trabzon'a geri dönecek. Şu an Katar'da mutlu ve iyi bir performansı var. Gelecek yazdan itibaren gerçekleşmesi mümkün transfer için 1.2 milyon € talep ediliyor. Bu da çok yüksek bir seviyede değil. Görüşmeler devam ediyor. Kulüpte ciddi bir mesai harcanıyor."

    Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

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