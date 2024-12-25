Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezeguet’in bonservisi

ST. GALLEN MAÇI SON OLDU Bu sezon Trabzonspor formasıyla Avrupa'da 6 ve ligde 1 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Trezeguet, Ruzomberok karşısında 1 kez ağları havalandırdı. Diğer maçları ise boş geçti. 29 Ağustos'ta oynanan ve 44 dakika forma giydiği St. Gallen maçının ardından Eyüpspor mücadelesinde özel izinli olarak ayrıldığı Trabzonspor'a veda etti.

ST. GALLEN MAÇI SON OLDU Bu sezon Trabzonspor formasıyla Avrupa'da 6 ve ligde 1 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Trezeguet, Ruzomberok karşısında 1 kez ağları havalandırdı. Diğer maçları ise boş geçti. 29 Ağustos'ta oynanan ve 44 dakika forma giydiği St. Gallen maçının ardından Eyüpspor mücadelesinde özel izinli olarak ayrıldığı Trabzonspor'a veda etti.

KATAR'A BEDAVA KİRALANDI Bu sezon Trabzonspor formasıyla Avrupa'da 6 ve ligde 1 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Trezeguet, Ruzomberok karşısında 1 kez ağları havalandırdı. Diğer maçları ise boş geçti. 29 Ağustos'ta oynanan ve 44 dakika forma giydiği St. Gallen maçının ardından Eyüpspor mücadelesinde özel izinli olarak ayrıldığı Trabzonspor'a veda etti.

ÇOK İYİ FUTBOLCU AMA MUTSUZDU Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yıldız futbolcu hakkında yaptığı açıklamada; "Bence çok iyi bir futbolcu. Ama ayrılmak isteği vardı. Bize kulüpte mutsuz olduğunu ve bu yüzden performansını tam olarak yansıtamadığını belirtti. Bizde mecburen kiralamak durumunda kaldık. Zaten kontenjan için de yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı