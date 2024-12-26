Beşiktaş'ta "Fulya krizi" sona erdi! Dev arma yerleştirildi

Beşiktaş Bayrağı (Beşiktaş X Hesabı)

Aşçıoğlu'na teşekkür eden Serdal Adalı da "Bu arma Beşiktaş'ın arması ne Hüseyin Yücel'in arması ne Serdal Adalı'nın arması. Hiç böyle bir şeyden de faydalanma gibi bir amacım yok. Dün akşam yaşanan olaylardan sonra Yaşar beye gerekli anlayışı gösterdiği için teşekkür ederim. Bir an önce bu armamızı Beşiktaş'ın malı olan bu binaya asmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan armanın teslim edilmesi konusunda da kısa süreli kriz yaşandı. Adalı tarafının iddialarına göre, armanın teslim edilmesi engellendi. Beşiktaşlı taraftarların bir süre sonra depodan çıkardığı arma, ekipler tarafından binaya yerleştirildi.