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Beşiktaş'ta "Fulya krizi" sona erdi! Dev arma yerleştirildi

Beşiktaş Kulübü'ne ait Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde kiracı firma ile yaşanan gerginlik, kulüp armasının yerleştirilmesiyle çözüme kavuştu.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 21:17 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 21:17
Beşiktaş’ta Fulya krizi sona erdi! Dev arma yerleştirildi

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    Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri yaklaşırken hareketlilik sürüyor. Başkan adayı Serdal Adalı'nın yanı sıra mevcut başkan ve diğer aday Hüseyin Yücel'in yönetim listesinde yer alan Önder Yiğit, kiracı firmanın sahibi Yaşar Aşçıoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan, Serdal Adalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya yanıt veren Beşiktaş taraftarları, tesislerin önünde toplanarak tezahüratlarla destek verdi.

    Yaşar Aşçıoğlu (Takvim Foto Arşiv)Yaşar Aşçıoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    "BUNLAR TATSIZ KONULAR"

    Yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Yaşar Aşçıoğlu, "Çok tatsız bir süreçten geçiyoruz. Bu projeyi yaparken ciddi zorluklardan geçtik. Beşiktaş'ın en büyük ve en önemli projesi. Beşiktaş'ın da o günkü başkanı Yıldırım Demirören'in de desteğiyle biz bu projeyi gerçekleştirmeyi başardık. Ben burayı Beşiktaş'ın o dönemki başkanı Yıldırım Demirören'in baskısıyla kiralamıştım. Bu süreçte buraya tabela asmak, bayrak asmak konusu, kira konusu gündeme geldi. Tatsız konular bunlar. Bu kadar tatsızlık içerisinde bunların yaşanması hiç hoş olmadı. Kimin ne olduğu bellidir. Beşiktaş camiasına haklı olduğu davada kimse karşı çıkamaz. Dün yapılan haksız, hukuksuz bir müdahalede buraya bayrak, tabela asılmaya kalkıldı." dedi.

    Beşiktaş Bayrağı (Beşiktaş X Hesabı)Beşiktaş Bayrağı (Beşiktaş X Hesabı)

    Adalı'nın kendisini ikna ettiğini söyleyen Aşçıoğlu şunları söyledi;

    "Bu sabah Serdal Adalı başkanım beni davet etti, bulunduğu mekana gittim. Kendisi bana rica etti, 'Değerli kardeşim, biz seninle beraber böyle bir proje, böyle bir eser yaptık. Bu tatsızlıklar bize yakışmıyor gelin burada sulh olalım, anlaşalım. En azından başkanlık yarışı sürecinde bu tatsızlığı ortadan kaldıralım. Evet hukuken haklı olabilirsin, onu bilmiyorum. Ama bu süreçte bu bayrağı, bu tabelayı buraya asmak istiyorum.' dedi ve beni nazik konuşmalarıyla güzellikle ikna etti. Ben de 'Peki' dedim. Halen hukuki hakkı yok ama olsun Beşiktaş istiyorsa, Beşiktaş için ben her şeye varım. Akabinde Hüseyin başkan beni aradı, 'Yaşar bey sizden rica ediyorum bu tabelayı açma noktasında. Bunu yap benim için.' dedi. O da çok güzel sözler kullandı. Nazik konuşmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Her iki başkana da başarılar diliyorum"

    Beşiktaş Bayrağı (Beşiktaş X Hesabı)Beşiktaş Bayrağı (Beşiktaş X Hesabı)

    Aşçıoğlu'na teşekkür eden Serdal Adalı da "Bu arma Beşiktaş'ın arması ne Hüseyin Yücel'in arması ne Serdal Adalı'nın arması. Hiç böyle bir şeyden de faydalanma gibi bir amacım yok. Dün akşam yaşanan olaylardan sonra Yaşar beye gerekli anlayışı gösterdiği için teşekkür ederim. Bir an önce bu armamızı Beşiktaş'ın malı olan bu binaya asmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan armanın teslim edilmesi konusunda da kısa süreli kriz yaşandı. Adalı tarafının iddialarına göre, armanın teslim edilmesi engellendi. Beşiktaşlı taraftarların bir süre sonra depodan çıkardığı arma, ekipler tarafından binaya yerleştirildi.

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