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Galatasaray'ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların istediği yıldız futbolcuda ise flaş bir sorun çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 00:17 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 00:19
Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

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    Bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, gözünü 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevirdi. Sarı kırmızılılarda öncelik olarak belirlenen mevkiler üzerinde temaslar yoğunluk kazandı. Listedeki isimler için menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeler gerçekleştiriliyor.

    Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

    JHON ARIAS LİSTE BAŞI

    Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in ayrılmasına kesin gözle bakılan sarı kırmızılılarda gündemin ilk sıralarında Jhon Arias bulunuyor. Kolombiyalı futbolcunun kulübü Fluminense ile görüşmelere başlayan Cimbom, bonservis beklentisi karşısında bir şaşkınlık yaşasa da iritbatı koparmadı.

    Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

    TALİBİ ÇOK

    Uzun süredir Brezilya ekibinin formasını terleten Jhon Arias'ın tek talibi Galatasaray değil. 27 yaşındaki futbolcu için Seri A takımlarından Cruzeiro ve Palmeiras da yakın takipte. Ayrıca West Ham United'ın da oyuncuyu istediği iddia edildi.

    Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

    YÜZDE 50'SİNE SAHİP

    Fluminense'nin Jhon Arias konusunda istediği bonservis, Galatasaray'a çok yüksek gelmişti. Brezilya basınına göre Başkan Mario Bittencourt, sarı kırmızılı yönetimden 20 milyon Euro talep etti. Aslan ise 12 milyon Euro verebileceğini iletti.

    Brezilya temsilcisinin bu talepteki en büyük sebebi oyuncunun yüzde 50'lik payına sahip olması. Bir başka deyişle alınacak paranın yarısı gidecek.

    Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

    AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

    Bugüne kadar pek çok karşılaşmaya çıkan Jhon Arias, şansını artık Avrupa'da denemek ve UEFA organizasyonlarında mücadele veren bir takıma imza atmak amacında. Kulübünün de onay vermesi halinde hayali bu kıtada top koşturabilmek. Galatasaray'ın teklifi ise şu an için beklemede gibi gözüküyor. Çünkü Brezilya'daki kılüplerin bu seviyelere çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. West Ham United ise oyuncuyu geniş listesinde tutuyor. Bir başka deyişle birçok alternatifi söz konusu.

    Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

    HAK SORUNU

    Brezilya basınına göre ise Galatasaray'ın bu transferi sonuçlandıramamasının sebebi, Fluminense'nin, yüzde 50'lik diğer hakkı Jhon Arias'ın eski kulübü Patriotas'tan bir türlü alamaması.

    Diğer yandan Başkan Mario Bittencourt, Jhon Arias'ın tüm haklarını Cimbom'a vermeye sıcak bakmıyor.

    Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

    22 GOLDE ADI VAR!

    Bu sezon Fluminense formasıyla 51 maça çıkan Jhon Arias, 14 kez fileleri sarsıp 8 de asist yapmayı başardı ve 4387 dakika sahada kaldı. Kolombiyalı yıldız güçlü fiziği ve istikrarlı yapısıyla da dikkat çekiyor.

    Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

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