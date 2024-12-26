Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

YÜZDE 50'SİNE SAHİP
Fluminense'nin Jhon Arias konusunda istediği bonservis, Galatasaray'a çok yüksek gelmişti. Brezilya basınına göre Başkan Mario Bittencourt, sarı kırmızılı yönetimden 20 milyon Euro talep etti. Aslan ise 12 milyon Euro verebileceğini iletti.
Brezilya temsilcisinin bu talepteki en büyük sebebi oyuncunun yüzde 50'lik payına sahip olması. Bir başka deyişle alınacak paranın yarısı gidecek.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Bugüne kadar pek çok karşılaşmaya çıkan Jhon Arias, şansını artık Avrupa'da denemek ve UEFA organizasyonlarında mücadele veren bir takıma imza atmak amacında. Kulübünün de onay vermesi halinde hayali bu kıtada top koşturabilmek. Galatasaray'ın teklifi ise şu an için beklemede gibi gözüküyor. Çünkü Brezilya'daki kılüplerin bu seviyelere çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. West Ham United ise oyuncuyu geniş listesinde tutuyor. Bir başka deyişle birçok alternatifi söz konusu.
HAK SORUNU
Brezilya basınına göre ise Galatasaray'ın bu transferi sonuçlandıramamasının sebebi, Fluminense'nin, yüzde 50'lik diğer hakkı Jhon Arias'ın eski kulübü Patriotas'tan bir türlü alamaması.
Diğer yandan Başkan Mario Bittencourt, Jhon Arias'ın tüm haklarını Cimbom'a vermeye sıcak bakmıyor.
22 GOLDE ADI VAR!
Bu sezon Fluminense formasıyla 51 maça çıkan Jhon Arias, 14 kez fileleri sarsıp 8 de asist yapmayı başardı ve 4387 dakika sahada kaldı. Kolombiyalı yıldız güçlü fiziği ve istikrarlı yapısıyla da dikkat çekiyor.