Galatasaray’ı transferde şoke eden talep! İşte imza atılmama sebebi

YÜZDE 50'SİNE SAHİP

Fluminense'nin Jhon Arias konusunda istediği bonservis, Galatasaray'a çok yüksek gelmişti. Brezilya basınına göre Başkan Mario Bittencourt, sarı kırmızılı yönetimden 20 milyon Euro talep etti. Aslan ise 12 milyon Euro verebileceğini iletti.

Brezilya temsilcisinin bu talepteki en büyük sebebi oyuncunun yüzde 50'lik payına sahip olması. Bir başka deyişle alınacak paranın yarısı gidecek.