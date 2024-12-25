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Allan Saint-Maximin için flaş sözler! "Fenerbahçe'de istenmiyor"

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibin kadrosunda bulunan oyuncualardan bazılarının Ocak ayında ayrılması gündemde. Diğer yandan sezon başında kiralanan Allan Saint-Maximin'in durumunun da netleşmesi bekleniyor. Fransız yıldız için Arap basınında flaş ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 22:02 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 22:02
Allan Saint-Maximin için flaş sözler! Fenerbahçe’de istenmiyor

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    Uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesinin ardından ilk hamlesi Allan Saint-Maximin olmuştu.

    Newcastle United'da yakaladığı çıkış sonrasında Suudi Arabistan'a yönelen futbolculardan biri olarak dikkat çeken yıldız futbolcu, ilk sezonunun ardından takımdan ayrılık kararı aldı ve İstanbul'a ayak bastı.

    Allan Saint Maximin şu ana kadar beklentileri karşılayamadı (AA)Allan Saint Maximin şu ana kadar beklentileri karşılayamadı (AA)

    ARAP LİGİNDE 14 GOLE KATKI VERDİ

    İngiliz ekibinden 27.5 milyon Euro civarında bir bonservisle Cidde temsilcisi Al Ahli'ye imza atan Allan Saint-Maximin, 31 karşılaşmaya çıktı. 4 gol atıp 10 da asist yaptı. Ligde hemen hemen 2 maçta bir skor katkısı verdi ancak macerası kısa sürdü.

    Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı (AA)Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı (AA)

    BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ

    Fenerbahçe'nin skor yükünü üstlenmesi adına kiraladığı Allan Saint-Maximin için kulübüne 4 taksitle 8 milyon Euro ödeneceği açıklandı. Ancak beklentilerin karşılanması konusunda soru işaretleri oluştu.

    Zira 22 maça çılkan Maximin, 3 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı. Bu durum tribünlerden kabul görmedi. Ayrıca kanat oyuncusu takımdaki yerini de kaybetti ve yedek oyuncu durumuna düştü.

    Arap basını ise mevcut durumunu mercek altına aldı ve flaş ifadeler kullandı.

    Allan Saint-Maximin'in Ocak ayındaki durumu merakla bekleniyor (AA)Allan Saint-Maximin'in Ocak ayındaki durumu merakla bekleniyor (AA)

    "TAKIM ARKADAŞLARINA AYAK UYDURAMIYOR"

    GOAL'ın Arapça versiyoununda Allan Saint-Maximin hakkında; "Geçen sezon gösterdiği muhteşem performansına rağmen şu sıralar Türkiye'de kendisini bencillikle suçlanıyor. Ayrıca takım arkadaşlarına ayak uyduramaması ve kollektif oyuna katılmaması konusunda da eleştiriler var. Atak sonlandırma problemleri de ayri bir neden. Takımdan ayrılması talep ediliyor" denildi.

    Allan Saint-Maximin (AA)Allan Saint-Maximin (AA)

    SATIN ALMA OPSİYONU İDDİASI

    Fransız yıldız ile ilgili olarak paylaşılan son haberde Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunduğı ve bunun da oynanan maçların yüzde 75'inde forma giymeis halinde devreye gireceği ifade edildi. Söz konusu karşılaşmalar baz alındığında ortaya çıkan oran yüzde 84.

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