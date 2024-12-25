Uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesinin ardından ilk hamlesi Allan Saint-Maximin olmuştu.
Newcastle United'da yakaladığı çıkış sonrasında Suudi Arabistan'a yönelen futbolculardan biri olarak dikkat çeken yıldız futbolcu, ilk sezonunun ardından takımdan ayrılık kararı aldı ve İstanbul'a ayak bastı.
Allan Saint Maximin şu ana kadar beklentileri karşılayamadı (AA)
ARAP LİGİNDE 14 GOLE KATKI VERDİ
İngiliz ekibinden 27.5 milyon Euro civarında bir bonservisle Cidde temsilcisi Al Ahli'ye imza atan Allan Saint-Maximin, 31 karşılaşmaya çıktı. 4 gol atıp 10 da asist yaptı. Ligde hemen hemen 2 maçta bir skor katkısı verdi ancak macerası kısa sürdü.
Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı (AA)
BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ
Fenerbahçe'nin skor yükünü üstlenmesi adına kiraladığı Allan Saint-Maximin için kulübüne 4 taksitle 8 milyon Euro ödeneceği açıklandı. Ancak beklentilerin karşılanması konusunda soru işaretleri oluştu.
Zira 22 maça çılkan Maximin, 3 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı. Bu durum tribünlerden kabul görmedi. Ayrıca kanat oyuncusu takımdaki yerini de kaybetti ve yedek oyuncu durumuna düştü.
Arap basını ise mevcut durumunu mercek altına aldı ve flaş ifadeler kullandı.