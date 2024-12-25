Allan Saint-Maximin'in Ocak ayındaki durumu merakla bekleniyor (AA)

"TAKIM ARKADAŞLARINA AYAK UYDURAMIYOR"

GOAL'ın Arapça versiyoununda Allan Saint-Maximin hakkında; "Geçen sezon gösterdiği muhteşem performansına rağmen şu sıralar Türkiye'de kendisini bencillikle suçlanıyor. Ayrıca takım arkadaşlarına ayak uyduramaması ve kollektif oyuna katılmaması konusunda da eleştiriler var. Atak sonlandırma problemleri de ayri bir neden. Takımdan ayrılması talep ediliyor" denildi.