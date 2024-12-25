Fenerbahçe’ye piyango! Yeni takımı şaşırtacak

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 3-4 yıldız transfer yapacağı açıklamasından sonra görüşmelerini sıklaştıran Kanarya'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 3-4 yıldız transfer yapacağı açıklamasından sonra görüşmelerini sıklaştıran Kanarya'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder geliyor. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i Fransız ekiplerinden Nantes'ın kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Nantes'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da gelen haberler arasında.