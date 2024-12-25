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Fenerbahçe'ye piyango! Yeni takımı şaşırtacak

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak. Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip çıktı. Fransız ekibi sarı lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 14:52 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 14:52
Fenerbahçe’ye piyango! Yeni takımı şaşırtacak

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    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 3-4 yıldız transfer yapacağı açıklamasından sonra görüşmelerini sıklaştıran Kanarya'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

    Fenerbahçe’ye piyango! Yeni takımı şaşırtacak

    Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder geliyor. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i Fransız ekiplerinden Nantes'ın kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

    Fenerbahçe’ye piyango! Yeni takımı şaşırtacak

    Nantes'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe’ye piyango! Yeni takımı şaşırtacak