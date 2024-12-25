Galatasaray yönetimi o isim için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Georges Mikautadze. (Takvim.com.tr foto arşiv)

24 yaşındaki futbolcunun ileride kulübe gelir de kazandırabileceğini düşünen yönetimin bonuslarla beraber 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor. Ancak Lyon kulübü bu sezon düzenli olarak forma giyemese de sezon başında Metz'den alırken 18.5 milyon Euro ödediği Mikautadze'den 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor.

BURUK'UN İNCE PLANLARI VAR

Kulüpler arasında görüşmelerin son sürat devam ettiği, Gürcü yıldızın Galatasaray formasını giyme konusunda oldukça istekli olduğu da öğrenildi. Okan Buruk'un Mikautadze'yi sadece 9 numara pozisyonunda değil, forvet arkası ve kanat bölgesinde de kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcu bu sezon 21 maçta 7 gol attı.