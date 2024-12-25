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Galatasaray yönetimi o isim için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Mikautadze için, “Dybala’ya 3 yılda vereceğimiz parayla hem bonservisini alırız hem maaşını öderiz” görüşü hakim. Galatasaray yönetimi bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Fransız temsilcisi Lyon'un talebinin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi. Cimbom aradaki farkı indirmek için Lyon ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Galatasaray yönetimi o isim için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı

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    Transfer çalışmalarına son sürat devam eden G.Saray'da gündemin ilk sırasında Georges Mikautadze yer alıyor.

    Georges Mikautadze. (Takvim.com.tr foto arşiv)Georges Mikautadze. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattına çok önemli bir takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Gürcü forvet için tüm şartları zorluyor.

    Georges Mikautadze. (Takvim.com.tr foto arşiv)Georges Mikautadze. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    18.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
    Buruk'un listedeki bir diğer isim Paulo Dybala konusunda çekinceleri olduğu, yönetimin de "Dybala'ya 3 yılda vereceğimiz parayla Mikautadze'nin bonservisini ve maaşını karşılarız" düşüncesinde olduğu belirtiliyor.

    Georges Mikautadze. (Takvim.com.tr foto arşiv)Georges Mikautadze. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    24 yaşındaki futbolcunun ileride kulübe gelir de kazandırabileceğini düşünen yönetimin bonuslarla beraber 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor. Ancak Lyon kulübü bu sezon düzenli olarak forma giyemese de sezon başında Metz'den alırken 18.5 milyon Euro ödediği Mikautadze'den 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor.

    BURUK'UN İNCE PLANLARI VAR
    Kulüpler arasında görüşmelerin son sürat devam ettiği, Gürcü yıldızın Galatasaray formasını giyme konusunda oldukça istekli olduğu da öğrenildi. Okan Buruk'un Mikautadze'yi sadece 9 numara pozisyonunda değil, forvet arkası ve kanat bölgesinde de kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcu bu sezon 21 maçta 7 gol attı.

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