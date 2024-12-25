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Benfica'dan Fenerbahçeli yıldız için transfer taarruzu!

Kadrosunda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızları bulunduran Benfica, bir başka milli yıldız için harekete geçti. Portekizliler, yıldız isim için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:12 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:12
Benfica’dan Fenerbahçeli yıldız için transfer taarruzu!

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    Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi iki Türk milli yıldızın kulübü olan Benfica, bir diğer Türk milli yıldız İsmail Yüksek'in peşine düştü.

    Portekiz'den Correio de Manha'nın haberine göre; Benfica Başkanı Manuel Rui Costa, teknik direktör Bruno Lage'nin raporu doğrultusunda İsmail Yüksek için devreye girdi.

    Benfica’dan Fenerbahçeli yıldız için transfer taarruzu!

    BENFICA'NIN BÜTÇESİ: 10 MİLYON EURO

    Defansif orta saha olarak elinde sadece Florentino Luis olan ve yoğun maç takviminde bu alanda rotasyon yapamayarak sorun yaşayan Bruno Lage, İsmail Yüksek'in transferine öncelik verilmesini istedi.

    Benfica Başkanı Rui Costa, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bütçesi ayırdı.

    Benfica’dan Fenerbahçeli yıldız için transfer taarruzu!

    FENERBAHÇE 12 MİLYON EURO İSTİYOR

    Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için 12 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve iki kulübün kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

    Benfica’dan Fenerbahçeli yıldız için transfer taarruzu!

    65 BİN EURO'YA ALINDI

    Fenerbahçe'de as takımın bir parçası olarak üçüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki İsmail Yüksek, bu sezon 20 maçta forma giydi.

    İsmail Yüksek, 2020 yazında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye 65 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

    Benfica’dan Fenerbahçeli yıldız için transfer taarruzu!

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