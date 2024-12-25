Benfica’dan Fenerbahçeli yıldız için transfer taarruzu!

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi iki Türk milli yıldızın kulübü olan Benfica, bir diğer Türk milli yıldız İsmail Yüksek'in peşine düştü.



Portekiz'den Correio de Manha'nın haberine göre; Benfica Başkanı Manuel Rui Costa, teknik direktör Bruno Lage'nin raporu doğrultusunda İsmail Yüksek için devreye girdi.





BENFICA'NIN BÜTÇESİ: 10 MİLYON EURO



Defansif orta saha olarak elinde sadece Florentino Luis olan ve yoğun maç takviminde bu alanda rotasyon yapamayarak sorun yaşayan Bruno Lage, İsmail Yüksek'in transferine öncelik verilmesini istedi.



Benfica Başkanı Rui Costa, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bütçesi ayırdı.



