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Hiç beklemediği bir Yunanistan kariyeri geçiren Fatih Terim, Panathinaikos'tan sonra takım çalıştırmıyor. Yeşil beyazlı ekipteki görevini bırakmasıyla birlikte Türkiye'ye geri dönen deneyimli teknik direktörün yeni adresi belli oluyor.

Fatih Terim (AA) Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre Al-Shabab, Fatih Terim ile anlaşmak üzere. Vitor Pereira'dan boşakan koltuğa oturması beklenen Terim'in kararı sürecin nasıl sonuçlanacağını bleirleyecek.