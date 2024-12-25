Hiç beklemediği bir Yunanistan kariyeri geçiren Fatih Terim, Panathinaikos'tan sonra takım çalıştırmıyor. Yeşil beyazlı ekipteki görevini bırakmasıyla birlikte Türkiye'ye geri dönen deneyimli teknik direktörün yeni adresi belli oluyor.
Hiç beklemediği bir Yunanistan kariyeri geçiren Fatih Terim, Panathinaikos'tan sonra takım çalıştırmıyor. Yeşil beyazlı ekipteki görevini bırakmasıyla birlikte Türkiye'ye geri dönen deneyimli teknik direktörün yeni adresi belli oluyor.
Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre Al-Shabab, Fatih Terim ile anlaşmak üzere. Vitor Pereira'dan boşakan koltuğa oturması beklenen Terim'in kararı sürecin nasıl sonuçlanacağını bleirleyecek.
VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI
Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.