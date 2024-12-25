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Fatih Terim Suudi Arabistan yolcusu

Uzun süre takım çalıştırmadıktan sonra Panathinaikos ile anlaşan ancak Yunanistan macerası kısa süren Fatih Terim, bu kez de Suudi Arabistan'a transfer gerçekleştirmek üzere.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 23:27 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 23:27
Fatih Terim Suudi Arabistan yolcusu

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    Hiç beklemediği bir Yunanistan kariyeri geçiren Fatih Terim, Panathinaikos'tan sonra takım çalıştırmıyor. Yeşil beyazlı ekipteki görevini bırakmasıyla birlikte Türkiye'ye geri dönen deneyimli teknik direktörün yeni adresi belli oluyor.

    Fatih Terim (AA)Fatih Terim (AA)

    Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre Al-Shabab, Fatih Terim ile anlaşmak üzere. Vitor Pereira'dan boşakan koltuğa oturması beklenen Terim'in kararı sürecin nasıl sonuçlanacağını bleirleyecek.

    Fatih Terim (AA)Fatih Terim (AA)

    VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI

    Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.