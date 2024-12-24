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Transfer zirvesi! Trabzonspor'un yeni yol haritası belli oldu

Üst sıraları hedefleyen Trabzonspor’da hedef Ocak’ta en az 3 nokta atışı transfer. Başkan Doğan ile Teknik Direktör Güneş’in zirvesinden daha fazla sayıda transfer de çıkabilir.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Transfer zirvesi! Trabzonspor’un yeni yol haritası belli oldu

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    Şenol Güneş, Trabzonspor'da yeni rotayı belirledi. Bordo-Mavililer ligin kalan süresinde üst sıraları ve Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor. Bu nedenle Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya geleceği öğrenildi.

    Bodrumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "1 stoper kesinlikle alacağız, ikinciye bakacağız. Kanatta oynayabilen bir santrfor alacağız. Ayrıca bir iki yönlü orta saha alacağız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Daha fazlası da olabilir ancak bu ekonomik duruma bağlı" ifadelerini kullandı.

    72 yaşındaki hoca, Doğan'a yeni taleplerinin olabileceğini iletecek. Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da Şenol Güneş'in taleplerini yerine getirmek için oldukça istekli olduğu belirtildi. Bundan sebep Karadeniz temsilcisinin ara transfer döneminde takıma tartışılmayacak nokta atışı isimleri katmayı düşündüğü ifade edildi.

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