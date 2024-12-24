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Fenerbahçe Beko'dan transfer harekatı!

Boban Marjanovic'in ayrılığı sonrası girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, listenin ilk sırasına Toronto Raptors'ta Bruno Fernando ismini yazdı. Öte yandan Fenerbahçe Beko, Fernando'nun alternatifi olarak yine NBA'den iki farklı alternatif belirledi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:29 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:29
Fenerbahçe Beko’dan transfer harekatı!

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, pota altı hamlesi için üç farklı alternatif belirledi.

    Boban Marjanovic'in ayrılığı sonrası girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, listenin ilk sırasına Toronto Raptors'ta Bruno Fernando ismini yazdı.

    Sezon başından bu yana başantrenör Sarunas Jasikevicius'un listesinde bulunan Angolalı oyuncunun transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

    Orlando Robinson. (NBA)Orlando Robinson. (NBA)

    ALTERNATİFLERİ HAZIR

    Öte yandan Fenerbahçe Beko, Fernando'nun alternatifi olarak yine NBA'den iki farklı alternatif belirledi.

    Sacramento Kings'ten Orlando Robinson bu sezon beş maça çıktı ve Fresno State mezunu oyuncu 3 sayı ve 3 ribaund ortalamaları tutturdu. Bir diğer draft edilmemiş oyuncu Trey Jemison III ise Pelicans'ın bir parçası ancak Robinson gibi onun rolü de Willie Green'in şemasında çok ikincil.

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