Fenerbahçe’ye Samet Akaydin müjdesi! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında puan farkını eriterek sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için gaza bastı.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında puan farkını eriterek sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için gaza bastı.
İlk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Samet Akaydin geliyor.
Jose Mourinho'nun sezon başında şans vermediği ancak ilerleyen haftalarda ilk 11'e monte ettiği milli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hatayla büyük tepki topladı.
30 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmada kendisine yönelik tepkiler sonrası takımdan ayrılma kararı aldı. Tecrübeli stoper, yurt dışından takım arayışlarına devam ediyor.
BELÇİKA YOLCUSU
Belçika'dan birkaç takımla menajerinin görüşme halinde olduğu ve transferin 1 hafta 10 gün içinde netleşeceği belirtildi.