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Fenerbahçe'ye Samet Akaydin müjdesi! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sonrası taraftarın büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin, takıma veda ediyor. Milli futbolcunun yeni adresi belli olurken, transferin kısa süre içerisinde netleşeceği iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 13:46 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 13:46
Fenerbahçe’ye Samet Akaydin müjdesi! İşte yeni adresi

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    Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında puan farkını eriterek sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için gaza bastı.

    Fenerbahçe’ye Samet Akaydin müjdesi! İşte yeni takımı

    İlk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Samet Akaydin geliyor.

    Fenerbahçe’ye Samet Akaydin müjdesi! İşte yeni takımı

    Jose Mourinho'nun sezon başında şans vermediği ancak ilerleyen haftalarda ilk 11'e monte ettiği milli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hatayla büyük tepki topladı.

    Fenerbahçe’ye Samet Akaydin müjdesi! İşte yeni takımı

    30 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmada kendisine yönelik tepkiler sonrası takımdan ayrılma kararı aldı. Tecrübeli stoper, yurt dışından takım arayışlarına devam ediyor.

    Fenerbahçe’ye Samet Akaydin müjdesi! İşte yeni takımı

    BELÇİKA YOLCUSU

    Belçika'dan birkaç takımla menajerinin görüşme halinde olduğu ve transferin 1 hafta 10 gün içinde netleşeceği belirtildi.

    Fenerbahçe’ye Samet Akaydin müjdesi! İşte yeni takımı

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