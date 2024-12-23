Süper Lig’de dengeler değişti! Şampiyonluk için inanılmaz tahmin

Şampiyonluk yarışının kıran kırana geçmesi beklendiği Süper Lig'de Trabzonspor kısa süre içerisinde havlu attı. Beşiktaş, zirveden bir hayli uzaklaştı. Lider Galatasaray da en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak büyük bir avantaj yakaladı.
İlk yarının bitmesinin ardından oranla da güncellendi.
Trabzonspor Bodrum FK'yi 1-0 yendi (AA)
TRABZONSPOR 67'DEN 1000'E YÜKSELDİ
Bodrum FK'yı Pedro Malheiro'nun muhteşem golü ile 1-0 yenen Trabzonspor'un daha önceki değerlendirmede 67 olarak belirlenen şampiyonluk oranı 1000'e çıktı.
Başakşehir bu sezon istikrarsız bir performans gösteriyor (İHA)
BAŞAKŞEHİR DE 4 KATI DÜŞTÜ
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Başakşehir'in şampiyonluk ihtimali 4 kat daha azaldı. Buna göre bir önceki değerlendirmede 100 olarak belirlenen oran 400'e yükseltildi.