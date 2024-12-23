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Süper Lig'de dengeler değişti! Şampiyonluk için inanılmaz tahmin

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin önünde puan farkını 8'e çıkarması büyük bir avantajı da beraberinde getirdi. Sarı kırmızılıların yakaladığı moral ve motivasyonla birlikte şampiyonluk oranları da güncellendi. Aslan'a verilen oran çok dikkat çekici bir hale geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 17:17 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 17:17
Süper Lig’de dengeler değişti! Şampiyonluk için inanılmaz tahmin

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    Şampiyonluk yarışının kıran kırana geçmesi beklendiği Süper Lig'de Trabzonspor kısa süre içerisinde havlu attı. Beşiktaş, zirveden bir hayli uzaklaştı. Lider Galatasaray da en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak büyük bir avantaj yakaladı.

    İlk yarının bitmesinin ardından oranla da güncellendi.

    Trabzonspor Bodrum FK'yi 1-0 yendi (AA)Trabzonspor Bodrum FK'yi 1-0 yendi (AA)

    TRABZONSPOR 67'DEN 1000'E YÜKSELDİ

    Bodrum FK'yı Pedro Malheiro'nun muhteşem golü ile 1-0 yenen Trabzonspor'un daha önceki değerlendirmede 67 olarak belirlenen şampiyonluk oranı 1000'e çıktı.

    Başakşehir bu sezon istikrarsız bir performans gösteriyor (İHA)Başakşehir bu sezon istikrarsız bir performans gösteriyor (İHA)

    BAŞAKŞEHİR DE 4 KATI DÜŞTÜ

    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Başakşehir'in şampiyonluk ihtimali 4 kat daha azaldı. Buna göre bir önceki değerlendirmede 100 olarak belirlenen oran 400'e yükseltildi.

    Göztepe son maçında Rizespor'u 3-0 yendi (DHA)Göztepe son maçında Rizespor'u 3-0 yendi (DHA)

    GÖZTEPE DE YÜKSELİŞTE

    Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Göztepe'nin de oranı değişti. 1000 orana sahip sarı kırmızılılar için bu kez 300 belirlendi.

    Eyüpspor Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı (AA)Eyüpspor Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı (AA)

    Yine bu sezon tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'un daha önce 750 olarak belirlenen oranı 300'e düşürüldü.

    Samsunspor performansıyla dikkat çekiyor (AA)Samsunspor performansıyla dikkat çekiyor (AA)

    Son 2 haftada 5 puan kaybetse de zirvedeki takımların arasına girmeyi başaran Samsunspor'un da şampiyonluk oranı düşürüldü. Karadeniz ekibine daha önce verilen 250 oran 120'ye indirildi.

    Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)

    BEŞİKTAŞ'IN ORANI YÜKSELDİ

    Son kazandığı Konyaspor mücadelesinden bu yana sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ın ilk etapta 4 olarak belirlenen şampiyonluk oranı 4'ten 90'a çıktı.

    Fenerbahçe Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti (AA)Fenerbahçe Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti (AA)

    Fenerbahçe'nin 2.5 olan oranı da 3.35'e yükseltildi.

    Galatasaray'ın şampiyonluk ihtmali üzerine verilen oran neredeyse kesine yakın oldu (AA)Galatasaray'ın şampiyonluk ihtmali üzerine verilen oran neredeyse kesine yakın oldu (AA)

    ŞAMPİYONLUK "KESİN GİBİ"

    Yapılan değerlendirmede Kayserispor'u 5-1 yenerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e yükselten Galatasaray için oran 1.6'den 1.1'e indirildi. Bu seviyedeki oranlar gerçekleşmesi neredeyse kesin sonuçlar için belirleniyor.

    Sarı kırmızılılar şu an en büyük favori olarak gösteriliyor.

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