Süper Lig’de dengeler değişti! Şampiyonluk için inanılmaz tahmin

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtmali üzerine verilen oran neredeyse kesine yakın oldu (AA)

ŞAMPİYONLUK "KESİN GİBİ"

Yapılan değerlendirmede Kayserispor'u 5-1 yenerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e yükselten Galatasaray için oran 1.6'den 1.1'e indirildi. Bu seviyedeki oranlar gerçekleşmesi neredeyse kesin sonuçlar için belirleniyor.

Sarı kırmızılılar şu an en büyük favori olarak gösteriliyor.